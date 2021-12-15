В Улан-Удэ родители недовольны введением «дистанционки»

Родители переживают за детей, которых приходится одних надолго оставлять дома
Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 декабря школы Улан-Удэ перешли на дистанционный формат обучения. Такую меры назвали вынужденной из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей.
Решение было принято всего за пару недель до окончания четверти, когда начинаются контрольные работы.
Дистант с бурятскими школьниками второй год. Однако у родителей детей по-прежнему много вопросов. Вопрос накануне активно обсуждали в паблике ves_ulan_ude_. Матери переживают за младшеклассников, которых придётся одних оставить дома.
«Оформляйте тогда отпуска с сохранением зарплаты, как семилетнего дома оставлять на целый день?», «Статья 125 УК РФ «Оставление в опасности несовершеннолетнего» - никто не отменял!», - рассуждают родительницы.
Другие же видят долю несправедливости во введённых ограничениях для школьников и работающих ночных клубах и других развлекательных заведений:
«А корпоративы почему не отменят??? Клубы??? Дети, как всегда, никому не нужны!»,
«Дурдом, всё как всегда! Школы закрыты, сады открыты, и клубы и т.д.»,
«Школы закрыты, а все заведения города открыты!»
«Совсем детям не дают учиться...»,
«Сады тогда тоже закройте. Пусть все дома сидят, и дети и родители. Дети совсем неучами станут»,
«Кафе, рестораны открыли. Взрослые пейте, гуляйте, а дети пусть дома сидят».
Таких комментариев в Сети огромное количество. Кроме этого, родители школьников из отдалённых микрорайонов переживают, что днём может произойти отключение света. Когда отключат электричество, нередко происходят сбои в работе мобильного интернета, разряжаются сотовые телефоны.
На днях в паблике ves_ulan_ude_ горожане также обсуждали эту тему, когда произошло отключение электроэнергии в одном из микрорайонов: «У нас дистант начинается. Просили всё приготовить. Дети дома больные. Насос на электричестве работает - ни света, ни тепла, ни воды, и похолодание до -34 обещают. Что за издевательство?».
Дистанционный режим обучения в Бурятии введён как минимум до 27 декабря. Потом у детей должны начаться каникулы. Таким образом получается, на учёбу в обычном режиме школьники, предварительно, выйдут только в будущем году.
В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщали, что за последние три недели заболеваемость ОРВИ по республике выросла в два раза: в Хоринском районе - в четыре раза, Заиграевском - в 3,6 раза, Мухошибирском и Кабанском - в 2,4 раза, Баунтовском – в 1,7 раза, в Улан-Удэ – в два раза. Наряду с этим в республике отмечается циркуляция гриппа типа A (H3N2). Руководитель управления Сергей Ханхареев отмечал, что также идёт рост заболеваемости COVID-19 среди детей. По его словам, этому способствовала аномально тёплая погода для декабря. /news/16/427230/
На 15 декабря в республике зарегистрирован 73 251 случай заражения с начала пандемии. Суточный прирост составил 229 больных. Общее число летальных случаев достигло 2302, за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом.
Количество заболевших детей в статистике оперштаба не отображается.
В Улан-Удэ родители недовольны введением «дистанционки»
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