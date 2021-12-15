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В Улан-Удэ стали чаще вызывать детям «скорую»

В Улан-Удэ стали чаще вызывать детям «скорую»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минздрав Бурятии представил статистические данные по росту заболеваемости среди детей

В республиканском министерстве здравоохранения прокомментировали необходимость перевода школьников на дистанционное обучение. Здесь пояснили, что мера принята для остановки роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди детей.

- На территории Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией. Наибольший рост заболеваемости отмечается среди детей школьного возраста, за последнюю неделю заболеваемость в данной возрастной категории детей выросла в два раза. Среди детей дошкольного возраста за последнюю неделю заболеваемость выросла на 38%, - сообщили в министерстве.

В минздраве отмечают, что за последние три недели идёт значительный рост обращений на приёмы к педиатрам и вызовы по неотложным поводам: высокая температура, кашель, боли в горле. Чаще вызывают «скорые» и «неотложку».

- Так, по данным городских поликлиник на приёмы обращаются до 800 детей, регистрируется до 370 вызовов в службу неотложной медицинской помощи, до 190 в сутки на станцию скорой медицинской помощи Улан Удэ (в динамике количество вызовов увеличилось в три раза). Круглосуточная стационарная помощь детям с ОРВИ в Улан-Удэ организована на 190 койках, - сообщили в минздраве.

Медицинские работники городских поликлиник, бригад скорой и неотложной помощи, стационаров работают в усиленном режиме, без выходных. На врачей оказывается большая нагрузка, учитывая острый кадровый дефицит врачей педиатров участковых и врачей круглосуточных детских стационаров, подчеркнули в министерстве.

- Также для уменьшения заболеваемости детей ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией министерству образования и науки Бурятии, главам всех муниципальных образований, необходимо усилить все меры по профилактике COVID-19, гриппа и ОРВИ в детских садах, минимизировать проведение республиканских, межрайонных мероприятий культурно-досугового типа, спортивных, и других мероприятий с участием детей, - заключили в минздраве.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 14 декабря школы Улан-Удэ перевели на дистанционный формат обучения. Родителей детей возмущены и жалуются на несовершенства этой формы обучения. Кроме того, они волнуются за своих учеников, которых приходится одних оставлять на целый день.
скорая помощь ОРВИ

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