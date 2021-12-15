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Жители деревни в Иркутской области обеспечили дацан дровами

Жители деревни в Иркутской области обеспечили дацан дровами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители деревни Кукунур обеспечивают буддийский храм дровами

В Аларском районе Иркутской области местные жители совершают добрые поступки. Жители деревни Кукунур завезли в местный дацан телегу дров. Это уже вторая телега деревянного топлива, первую завезли жители села Алари.

- Уважаемые мужчины, вы первооткрыватели доброй традиции, в дацане должно быть светло и тепло, тогда все молитвы достигнут своей цели. Пусть с годами, эта традиция не уйдёт, респект и уважения Вам, дорогие земляки! - написала в соцсети иркутянка Валентина Шепетнева.

На территории Иркутской области расположены четыре дацана.

Аларский дацан - это старейший бурятский монастырско-образовательный комплекс традиции Гелугтибетского буддизма на территории Иркутской области. Дацан расположен в Усть-Ордынском бурятском округе, в Аларском районе, в посёлке Кутулик. Тибетское название его «Даши Чойнхорлинг». Восстанавливаемый дацан в настоящее время относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России.

Если в Иркутской области, буддийские храмы можно пересчитать по пальцам, то в Бурятии в каждом районе есть свой дацан. Их насчитывается более 40.


дрова дацан буддизм

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