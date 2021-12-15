Жители деревни в Иркутской области обеспечили дацан дровами

Жители деревни Кукунур обеспечивают буддийский храм дровами



В Аларском районе Иркутской области местные жители совершают добрые поступки. Жители деревни Кукунур завезли в местный дацан телегу дров. Это уже вторая телега деревянного топлива, первую завезли жители села Алари.



- Уважаемые мужчины, вы первооткрыватели доброй традиции, в дацане должно быть светло и тепло, тогда все молитвы достигнут своей цели. Пусть с годами, эта традиция не уйдёт, респект и уважения Вам, дорогие земляки! - написала в соцсети иркутянка Валентина Шепетнева.



На территории Иркутской области расположены четыре дацана.



Аларский дацан - это старейший бурятский монастырско-образовательный комплекс традиции Гелугтибетского буддизма на территории Иркутской области. Дацан расположен в Усть-Ордынском бурятском округе, в Аларском районе, в посёлке Кутулик. Тибетское название его «Даши Чойнхорлинг». Восстанавливаемый дацан в настоящее время относится к организациям Буддийской традиционной Сангхи России.



Если в Иркутской области, буддийские храмы можно пересчитать по пальцам, то в Бурятии в каждом районе есть свой дацан. Их насчитывается более 40.





