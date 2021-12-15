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В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов

В Улан-Удэ показали зимнюю одежду бурятских родов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выставка прошла в фойе Бурдрамы

В Улан-Удэ прошла выставка коллекции зимней традиционной одежды пяти основных бурятских родов. Коллекция была создана в этом году для проекта «Навстречу Сагаалгану». Мероприятие состоялось в Бурятском театре драмы в рамках концерта народного фольклорного ансамбля «Магтаал».

Зрители, пришедшие на концерт старейшего республиканского ансамбля, рассматривали в фойе театра тёплые зимние наряды. Во время создания коллекции использовались только натуральные ткани, стопроцентная шерсть, хлопок и шёлк. Также учитывались важные особенности кроя, детали украшений, пошива костюмов основных бурятских родов.

– Каждая деталь национальной одежды бурят языком своего цвета, формы, орнамента, отделки и кроя рассказывает об уникальной и самобытной культуре его носителей, древней и богатой истории народа. И вместе с тем каждый представленный национальный костюм – это наглядный пример влияния и взаимообогащения культур бурятских этнических племён, – сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Помимо зимней одежды на выставке были представлены украшения из серебра, как одна из неотъемлемых частей традиционного костюма бурят. Украшения выполняли не только декоративную функцию, но и имели сакральное значение, являясь оберегом. Серебро считалось небесным, священным металлом и поэтому буряты ценили серебро больше, чем золото.

Отметим, что во время работы над изготовлением костюмов, создатели постарались воссоздать образ традиционной зимней одежды бурятского народа начала 20 века.
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