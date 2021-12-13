Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки

Обращение к Алексею Цыденову записал улан-удэнец
Житель Улан-Удэ записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой разрешить родителям присутствовать на новогодних ёлках своих детей. Ролик опубликовали в паблике «Аноним 03».
- Хочу обратиться к главе Бурятии Цыденову по поводу новогодних ёлок в детских садах и школах. Почему сейчас такая несправедливость происходит? Открыли все кафе, рестораны в свободном доступе при предъявлении QR-кода. Почему тогда родителям нельзя посетить ёлку ребёнка? Сделать те же фотографии. Сами понимаете, ребёнок растет, больше такого уже не будет. Почему лишаете простой жизненной радости? Хотелось бы, чтобы вы приняли адекватное решение по поводу этого и внесли коррективы. Спасибо вам большое, – высказался мужчина в видеообращении.
Мнения жителей Бурятии по поводу обращения мужчины разделились. Многие родители встали на его сторону.
«Конечно, можно же хотя бы по одному родителю. Дети растут, многим нужна помощь, чтобы одеться, например, поддержка, мамины глаза и руки. Это событие на всю жизнь», «Гражданин - это единица страны, часть общества, сколько не было ему лет, поддерживаю автора! Это же праздник, Новый Год, будьте людьми», «Согласен и полностью поддерживаю. Ребёнок не должен идти на мероприятие один(на) без присмотра родителей!»
Однако нашлись и те, кто критикуют автора видео, напоминая, что эти ограничения введены не просто так:
«А когда дети начнут массово болеть ковидом, кого обвинят антиваксеры и яжмамашки?», «Чё там? Опять нытьё про утренники?», «В приемных покоях больниц посмотрите, что творится, хотите праздника детям – дома устраивайте. Мы с ребенком, у которого температура высокая, просидели в приемном покое несколько часов, класть некуда. Детей пожалейте».
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце ноября оперштаб принял решение о том, как будут проходить новогодние детские ёлки. Школьные новогодние мероприятия пройдут в пределах одного класса, в детских садах – в пределах одной группы. Также ограничено привлечение посторонних лиц из event-агентств: аниматоров, артистов и ведущих. Новогодние представления в театрах, организациях культурно-досугового типа будут проводиться с 50% загрузкой зала. При этом исключено проведение среди зрителей контактных игр, хороводов, конкурсов и т.п.
Главу Бурятии просят разрешить родителям приходить на детские ёлки
Общество, Фото:
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