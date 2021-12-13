В Бурятии растёт заболеваемость ОРВИ и COVID-19 среди детей

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня оперштаб принял решение о переводе школ Улан-Удэ на дистанционное обучение со вторника, 14 декабря. Объясняется это ростом заболеваемости ОРВИ.
Дистанционный режим введён до 27 декабря.
- В Бурятии продолжается рост заболеваемости ОРВИ, причём значительный её рост отмечается среди детей школьного возраста. За последние три недели заболеваемость ОРВИ по республике выросла в два раза: в Хоринском районе - в четыре раза, Заиграевском - в 3,6 раза, Мухошибирском и Кабанском - в 2,4 раза, Баунтовском – в 1,7 раза, в Улан-Удэ – в два раза. Наряду с этим в республике отмечается циркуляция гриппа типа A (H3N2). С целью сдерживания эпидемического процесса по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на очередном заседании республиканского оперативного штаба принято решение о переводе образовательных учреждений Улан-Удэ на дистанционный режим обучения, - прокомментировали в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Главам вышеперечисленных районов также предложено рассмотреть вопрос по введению дистанционного режима обучения в школах в разрезе населённых пунктов.
- Последние три недели у нас стояла аномально тёплая погода, которая очень благоприятна для распространения ОРВИ и гриппа. К сожалению, на этом фоне среди детей растёт и заболеваемость COVID-19, а дети у нас не привитые. Поэтому сейчас для того, чтобы сохранить здоровье наших детей и не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, - сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
На фоне роста ОРВИ и гриппа регистрируется и рост заболеваемости COVID-19. Среди детей дошкольного возраста за последнюю неделю заболеваемость выросла на 38%. Поэтому министерству образования и науки Бурятии, главам всех муниципальных образований, необходимо усилить все меры по профилактике COVID-19, гриппа и ОРВИ в детских садах.
Кроме того, предложено минимизировать проведение республиканских и межрайонных мероприятий культурных, спортивных и других мероприятий с участием детей.