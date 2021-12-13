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В Бурятии воспитатели пояснили, почему родителям лучше не ходить на ёлки

В Бурятии воспитатели пояснили, почему родителям лучше не ходить на ёлки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воспитательница детского садика ответила на просьбы родителей присутствовать на новогодних утренниках

В соцсетях продолжается активное обсуждение темы новогодних утренников и запрета на посещение их родителями. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне улан-удэнец даже записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой допустить родителей на новогодние праздники.

Сегодня в паблике «Аноним 03» появился ответ обеспокоенным мамам и папам от воспитательницы детского сада. Она пояснила, почему с педагогической точки зрение присутствие родителей всё равно нежелательно, даже несмотря на коронавирус и другие болезни. Родители нередко мешают своим и чужим детям сосредоточиться на празднике, пояснила специалист.

- Много возмущений про то, что родителей на ёлки не пускают. Уважаемые родители, я уже не первый год работаю в детском саду, и могу с уверенностью сказать, что когда вы перестали ходить на утренники, дети совсем себя по-другому ведут и чувствуют. Утренник в детском саду - это не гулянка, а часть образовательного процесса. Неоднократно случалось так, что ребёнок, участвующий в утреннике, просто не выходил на сцену, а забирался к маме на ручки и все развлечение меняло свой ход. Да, да, иногда такое бывает даже из-за одного ребёнка, – пишет воспитатель детского сада

Педагог также отметил, что во многих случаях поведение родителей оставляет желать лучшего.

- Почему-то, когда ваш ребёнок выступил, и вы его засняли, об остальных можно не думать или сидеть и постоянно дёргать своего ребёнка. Потом получается это непонятное видео, на котором ребёнка путем не слышно, а на заднем фоне как раз такого рода шипение, – отметила воспитатель.

Автор поста считает, что такое поведение – это большой стресс для ребёнка, который принимает на себя ответственность сидеть тихо и ровно, вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие от праздника. В конце утренника дети иногда даже не выдерживают и начинают плакать. В конечном итоге праздник испорчен.

Также воспитатель напомнила, что залы детсадов не рассчитаны на большое количество гостей. А чтобы запечатлеть праздник, можно воспользоваться услугами профессионалов, которые могут пофотографировать и смонтировать хороший фильм.

- Как вам самим охота целой кучей набиться, мешать друг другу, нервничать что ничего не видно, и как итог непонятное видео и расстроенный ребёнок. Во многих садах нашего города есть свои фотографы и видеографы, не так это дорого стоит, зато прекрасные фотографии, смонтированный фильм всего утренника, семейный просмотр со спокойным малышом, который ещё и гордится, что его по телеку показывают, – призывает воспитательница.

В комментариях началось бурное обсуждение. Некоторые улан-удэнцы полностью поддерживают автора поста, другие утверждают, что согласны лишь частично:

«Есть доля правды и немаленькая. Пока родители каждый думающий только о себе и о своем ребенке, то бардак обеспечен»,
«А я согласна с автором, мне кажется, что в присутствии родителей ребёнок больше смущается»
«Всё правильно, автор. До сих пор помню, как пришли на утренник, сын даже не захотел остаться, увидев родителей. В итоге, праздника для нас не было, костюм не одел».
«Как мама с автором согласна отчасти, но дико хочется смотреть на свое дитя, умиляться, радоваться и прочее»
По другую сторону баррикад находятся родители, которые утверждают, что они всегда присутствовали на детских праздниках и ёлках.
«Родитель имеет право находиться на утренниках своего ребёнка. он точно так же участвует в этом. Он смотрит на то, как проходит этот учебный процесс»
«Всю жизнь, родители ходили на ёлки и праздники»
«У меня младший сын сейчас вовсю сам готовится к утреннику, и опять спрашивает, мама а почему ты к брату ходила, а ко мне не ходишь».
детские сады Новый год

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