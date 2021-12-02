Работы планируют завершить к 2023 году
Один из крупнейших частных госпиталей на Дальнем Востоке появится в Улан-Удэ. Это будет многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг. В настоящее время Бурятский клинический госпиталь ожидает завершения экспертизы, после чего планирует сразу же приступить к работам. Проект представлен в двух номинациях премии «Звезда Дальнего Востока».
Сейчас в собственности инвестора есть недостроенный медицинский объект, который предстоит реконструировать, и земельный участок. Общая площадь здания составляет более 4500 тысяч квадратных метров. На одном из этажей госпиталя разместится единственное в Бурятии отделение вспомогательных репродуктивных технологий, на другом – хирургическое отделение. Также планируется открыть отделение нейрофизиологии. Часть услуг, которые будут оказываться в госпитале, в настоящее время не представлены ни в одном лечебном учреждении региона.
- Буквально неделю у нас работают подрядчики, которые подключают объект к системам водоснабжения и водоотведения, подводят электричество. Несмотря на то, что у нас уже практически началась зима, идёт снег, по завершению экспертизы мы сразу же планируем начать некоторые работы. Предполагаем, что в активную фазу строительство перейдёт весной. Предварительный план-график работ у нас определён. Сейчас все зависит, конечно же, от экспертизы, не хотим забегать вперёд, - уточнила генеральный директор госпиталя Валентина Дориева.
По её словам, инвестор также активно работает над поиском генерального подрядчика. По плану, все работы должны быть завершены к 2023 году. В проект планируется вложить около 625 млн рублей частных средств. Также он является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия». Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Бурятии строят один из крупнейших в ДФО госпиталей
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