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В Улан-Удэ стартовал фестиваль национальных культур

В Улан-Удэ стартовал фестиваль национальных культур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Помимо жителей Бурятии, участие примут представители Якутии, Татарстана и Монголии

Сегодня, 26 ноября, в Бурятии дан старт VI международному онлайн-фестивалю национальных культур «Найрамдалай дугы» («Дорога дружбы»). Мероприятие посвящено 75-летию республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

В рамках фестиваля будут организованы: выставка, заочный конкурс проектных работ, мастер-классы и праздничный концерт. Участие принимают делегации общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, программы развития которых направлены на формирование этнокультурной компетентности учащихся. Это более 100 участников из Якутии, Татарстана, Монголии, а также представители народов, проживающих на территории Бурятии: национально-культурная ассоциация корейцев, землячество шэнэхэнских бурят, центр немецкой культуры и другие национальные ассоциации.

- Онлайн-фестиваль направлен на воспитание у подрастающего поколения уважения и бережного отношения к истории и культуре своего народа, знакомство детей и молодёжи с этнокультурным богатством России и мира, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Фоторепортаж, как проходил прошлый фестиваль, можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ фестиваль национальная культура Бурятия

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