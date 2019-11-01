В Улан-Удэ прошёл фестиваль национальных культур «Найрамдалай дугы»

Республиканский бурятский национальный лицей-интернат № 1 получил сертификат о включении в Ассоциацию школ ЮНЕСКО. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с фестиваля



30-31 октября в Улан-Удэ проходил пятый международный фестиваль национальных культур «Найрамдалай дугы» («Дорога дружбы»). На фестиваль съехались 150 учеников из Улан-Батора, Нерюнгри, Братска и республики Саха (Якутия). Также в фестивале приняли участие школы, входящие в Ассоциацию этнокультурных школ Бурятии.



Мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка».



В первый день ребята представили свои этнопроекты и исследования. К примеру, учащиеся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 презентовали проект «Символы гостеприимства разных народов». В завершении конференции школьники посетили мастер-классы по «Монгол бичиг», «Шатар наадан» и изготовлению панно.



31 октября, в завершающий день фестиваля, в Бурятском театре оперы и балета прошёл гала-концерт, на котором лицею-интернату №1 вручили сертификат о включении в Ассоциацию школ ЮНЕСКО.



- В ЮНЕСКО есть большая программа в области образования – это Ассоциированные школы ЮНЕСКО. Сегодня в 195 странах мира есть такие школы, всего их 9,5 тысяч, в России – 260 школ. Сегодня и лицей №1 получит этот сертификат, раньше мне было обидно за него – он так работает, показывает хорошие показатели. В течение трёх лет лицей был в списке кандидатов, и наконец он получил этот заветный сертификат. Главный штаб все три года наблюдал за лицеем – как он работает, меняется ли руководство. Это очень большой международный статус, поэтому ученики должны учиться лучше, педагоги должны ещё больше работать и расширять свой кругозор. Такой статус обязывает ко многому, - рассказала региональный координатор ПАШ ЮНЕСКО РФ «Саха - Байкал» Елизавета Сидорова.



Первые шаги в Юнесковском движении были заложены министром образования и науки республики Баиром Жалсановым. В 2009 году, будучи директором лицея, он организовал клуб ЮНЕСКО «Ая-Ганга», главной целью которого стало воспитание учеников в духе уважения к культурам народов, проживающих в Бурятии, России и за рубежом.



