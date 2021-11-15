Всего за неделю в Кяхте досмотрено более 300 тонн животноводческой продукции
С 8 по 14 ноября государственные инспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в МАПП «Кятха» досматривали автомобили, импортных и экспортных подконтрольных грузов, следующих на в Россию из Монголии и в обратном направлении.
При экспортных перевозках в Монголию досмотрено 76 тонн молочной продукции, более 3,6 млн куриных яиц, 95 тонн мяса птицы, 17 тонн мясной и 16 тонн рыбной продукции, 16 тонн корма для непродуктивных животных. Выдано 10 ветеринарных сертификатов.
При транзитных перевозках проконтролировано 83 тонны свинины, 12 тонн молочной продукции, 19 тонн мяса.
Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам, сообщили в пресс-службе управления.
За неделю через Бурятию в Монголию отправили 3,6 млн куриных яиц
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