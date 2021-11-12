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В Улан-Удэ открыли мемориальную доску первому президенту Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Память о Леониде Потапове увековечили на доме в центре Улан-Удэ. ФОТО

Сегодня на улице Профсоюзная, 33 торжественно открыли мемориальную доску первому президенту Бурятии Леониду Потапову. Он жил как раз в этом доме. Митинг посетили его семья, близкие и коллеги.

Леонид Потапов стоял во главе республики с 1994-го по июль 2007 года.

Он родился 4 июля в 1935 году. Хорошо владел бурятским языком, так как вырос в бурятском селе Уакит Баунтовского аймака Бурят-монгольской АССР. На митинге жена Нина Сергеевна со слезами на глазах вспомнила о любви к Леонида Васильевича к Родине: «Он никогда не хотел уезжать из Бурятии. Он всегда категорически отказывался от переводов в другие регионы… Бурятия. Бурятия и всё. Он очень любил свою родину. Особенно свои места – это Аргада, Курумкан, где у него прошло детство».

По первой специальности Леонид Потапов был инженером-механиком. Он окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. Хорошо освоив профессию и добившись управляющей должности на ЛВРЗ, он поступил на экономиста в Иркутский институт народного хозяйства. Защитив диссертацию, Леонид Васильевич стал кандидатом экономических наук, после чего началась его деятельность в политике.

- Он был очень занят по работе. 60 лет почти прожили вместе. Я всегда старалась не создавать ему никаких проблем. Он всего себя работе отдавал. Рано уходил, поздно приходил. Должность такая, сами понимаете, - вспоминает жена Леонида Васильевича.

С 1978 по 1994 годы Потапов прошёл путь от секретаря Бурятского обкома КПСС до президента Бурятии. На всенародных выборах в 1994 года он одержал убедительную победу, став первым президентом и одновременно председателем правительства республики.

Нынешний глава Бурятии Алексей Цыденов выразил слова благодарности за работу Потапова.

- То, что мы сегодня имеем, как мы живем сегодня в республике – это то, что закладывал в новой истории Леонид Васильевич. 1991-1993 годы – самый сложный период в истории страны, когда всё менялось. И весь государственный строй, вся система управления, все взаимоотношения строились под управлением Леонида Васильевича. И мне бы хотелось выразить ему благодарность, что бы он нас слышал, видел, что мы помним, чтим его, - отметил Алексей Цыденов.

Леонид Потапов, по рассказам коллег и его семьи, был очень пунктуальным и дисциплинированным. Его дочь и рабочее окружение брали с него пример:

- Я с детства слышала со всех сторон, что отец очень строгий руководитель, любит организованность и дисциплину. И, поверьте, с малых лет он требовал этого от нас. Он действительно научил ценить своё и чужое время. И он нам сразу дал понять, что никаких поблажек с его стороны к нам не будет. Но зато было самое главное: мы всегда знали, что нам всегда дадут самые правильные и единственно верные советы и напутствия. В первую очередь всегда советовались с ним. Да, он был строгий родитель, но никогда не повышал голос и никогда не наказывал. Он просто говорил очень коротко и ёмко, и этого было достаточно для воспитания. Сейчас я сама начальник и я не даю поблажек подчинённым, – поделилась воспоминаниями об отце Татьяна Потапова.

- Я помню, он говорил: «Сколько тебе лет? О, ты ещё юноша». Конечно, в глазах Леонида Васильевича мы были юношами и, конечно, мы всегда будем помнить о нём как о своем учителе. Он учил нас как работать, как подходить к проблеме, мыслить стратегически. Я думаю, что все помнят, как он проводил планёрки. Только попробуй опоздать на эту планёрку. Он нас учил, чтобы мы были ответственные за свои слова, поступки и деяния. Чтобы мы всегда держали слово, - рассказал бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев.

Леонида Потапова трижды избирали на должность президента Бурятии. С 2009 года был ведущим научным сотрудником Отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН.

Леонид Васильевич Потапов умер 12 ноября 2020 года. Известно, что он болел коронавирусом. Сегодня, спустя ровно год, на его доме установили мемориальную доску с портретом.
мемориальная доска

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