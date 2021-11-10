Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»

Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье



На третьем совете международной шахматной федерации ФИДЕ 13-летней уроженке Агинского Бурятского округа Яне Ж. было присвоено звание «Женский международный мастер (WIM)».



Напомним, что Яна с 31 июля по 19 августа текущего года принимала участие в международных шахматных турнирах «Radnickichess-2021». По итогам соревнований, она выполнила третью норму для присвоения спортивного звания «Женский международный мастер (WIM)».



Таким образом, Яна стала первым «Женским международным мастером (WIM)» в истории Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

