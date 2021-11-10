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Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»

Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
Общество,  Фото:pixabay.com
Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье

На третьем совете международной шахматной федерации ФИДЕ 13-летней уроженке Агинского Бурятского округа Яне Ж. было присвоено звание «Женский международный мастер (WIM)».

Напомним, что Яна с 31 июля по 19 августа текущего года принимала участие в международных шахматных турнирах «Radnickichess-2021». По итогам соревнований, она выполнила третью норму для присвоения спортивного звания «Женский международный мастер (WIM)».

Таким образом, Яна стала первым «Женским международным мастером (WIM)» в истории Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ шахматы спорт Забайкальский край

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