Это первое подобное звание в истории спорта в Забайкалье
На третьем совете международной шахматной федерации ФИДЕ 13-летней уроженке Агинского Бурятского округа Яне Ж. было присвоено звание «Женский международный мастер (WIM)».
Напомним, что Яна с 31 июля по 19 августа текущего года принимала участие в международных шахматных турнирах «Radnickichess-2021». По итогам соревнований, она выполнила третью норму для присвоения спортивного звания «Женский международный мастер (WIM)».
Таким образом, Яна стала первым «Женским международным мастером (WIM)» в истории Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Бурятская шахматистка стала «Женским международным мастером»
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