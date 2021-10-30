Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2021

Представляем октябрьскую подборку снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Вид на «каскад фонтанов» из окна монгольского посольства, утренние туманы над рекой, обновлённая площадь Революции, знатный урожай трав и странная крепостная стена в центре города, ритуал жинсриг (он же — «огненная пуджа») в дацане на Верхней Берёзовке, парад новых автомобилей скорой помощи и новая передвижная скульптура у театра оперы и балета. Внезапно — переукладка плитки на площади Революции! Субботник, уборка опавших листьев, традиционная обрезка деревьев «под столб» и лысый сквер у ДК «Железнодорожник».
- «Золотой осени» не случилось — тополя и вязы упорно не хотели желтеть, хотя на Пыхте и дальше по дороге на Байкал всё было ярко-жёлтым. Порадовали подросшие наконец-то рябины на улице Кирова. Удивили капустные розы у сельхозакадемии. Жаль, что их скосили, ведь могли бы простоять всю зиму. Были бы розы в снегу, - отмечает Сергей Тарасенко.
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