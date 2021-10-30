 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 октября

29 октября

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Октябрь 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем октябрьскую подборку снимков фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко

Вид на «каскад фонтанов» из окна монгольского посольства, утренние туманы над рекой, обновлённая площадь Революции, знатный урожай трав и странная крепостная стена в центре города, ритуал жинсриг (он же — «огненная пуджа») в дацане на Верхней Берёзовке, парад новых автомобилей скорой помощи и новая передвижная скульптура у театра оперы и балета. Внезапно — переукладка плитки на площади Революции! Субботник, уборка опавших листьев, традиционная обрезка деревьев «под столб» и лысый сквер у ДК «Железнодорожник».

- «Золотой осени» не случилось — тополя и вязы упорно не хотели желтеть, хотя на Пыхте и дальше по дороге на Байкал всё было ярко-жёлтым. Порадовали подросшие наконец-то рябины на улице Кирова. Удивили капустные розы у сельхозакадемии. Жаль, что их скосили, ведь могли бы простоять всю зиму. Были бы розы в снегу, - отмечает Сергей Тарасенко. 





история Улан-Удэ хронограф Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост
На въезде в Тункинский район Бурятии установят пост
Общество, 30.10.2021
Приезжие должны предоставить сертификат о вакцинировании, либо документ о перенесённом заболевании, либо ПЦР-тест
В Бурятии продолжается перепись населения
В Бурятии продолжается перепись населения
Общество, 30.10.2021
Жители могут переписаться самостоятельно на портале «Госуслуг»
Житель Бурятии осуждён в четвёртый раз за пьяную езду
Житель Бурятии осуждён в четвёртый раз за пьяную езду
Общество, 30.10.2021
Суд назначил ему 1 год 2 месяца лишения свободы
В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»
В Улан-Удэ запущен тематический трамвай «Урагшаа»
Общество, 30.10.2021
Трамвай запущен в рамках месячника бурятского языка
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
В Бурятии ребёнок погиб, выпав из грузовика
Общество, 30.10.2021
Водителю назначили 1 год ограничения свободы
В Гусиноозёрске завершается благоустройство сквера «Юность»
В Гусиноозёрске завершается благоустройство сквера «Юность»
Общество, 30.10.2021
Работы планируют закончить до конца года
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 30.10.2021
Местами воздух прогреется до +9
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
В Улан-Удэ откроется художественная выставка о Монголии
Общество, 29.10.2021
Специальный проект посвящён столетнему юбилею российско-монгольских отношений
Агинский округ покажут в передаче «Поедем, поедим»
Агинский округ покажут в передаче «Поедем, поедим»
Общество, 29.10.2021
Съёмки в регионе проходили в сентябре прошлого года
В Иркутске выбирают имена для пары эму
В Иркутске выбирают имена для пары эму
Общество, 29.10.2021
Полугодовалые птицы недавно поселились в городском зоосаде
Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики
Школьников Бурятии проверят на знание госсимволики
Общество, 29.10.2021
В республике проходит конкурс на знание государственных и региональных символов и атрибутов
В Прибайкальском нацпарке прошла акция «Вода России»
В Прибайкальском нацпарке прошла акция «Вода России»
Общество, 29.10.2021
Добровольцы отметили, что мусора стало меньше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^