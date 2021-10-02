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Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Осенняя подборка снимков фотокорреспондента Сергея Тарасенко

Сентябрь. Реконструкция площади Революции почти завершена. Качели, клёны, микро-амфитеатр, фонари-палки, тундра... Трава! Много травы. Можно ли будет сидеть в этой траве, как в этих ваших Европах? Или снова «ай-я-яй, по газонам не ходить»? Регулярно ли будет очищаться от бычков «зона тундры»? Приживётся ли бадан? Будет ли дежурить скорая рядом с модными качелями? Где будут ставить традиционную катушку, когда наступит зима? Ярмарки и митинги теперь всё? «Больше трёх не собираться!» — примерно такое первое впечатление от нового дизайна площади. Но это мы ещё не видели «сухой фонтан»! Надеюсь, будет красиво и сухо.

А совсем рядом в очередной раз гибнут Гостиные ряды. Объект культурного наследия обезображен юными вандалами под девизом «я тоже купил баллончик». Заброшка в самом центре города! Охраняется государством.

Вода в реках наконец-то спала. «Багрец и золото» радуют глаз. Утренние туманы бодрят.

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Длинные утомительные очереди в душных коридорах, долгое ожидание приёма к специалистам – вот основные причины жалоб пациентов практически всех поликлиник города Улан-Удэ.

Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.

Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?  
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