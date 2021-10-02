Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2021

Осенняя подборка снимков фотокорреспондента Сергея Тарасенко





Сентябрь. Реконструкция площади Революции почти завершена. Качели, клёны, микро-амфитеатр, фонари-палки, тундра... Трава! Много травы. Можно ли будет сидеть в этой траве, как в этих ваших Европах? Или снова «ай-я-яй, по газонам не ходить»? Регулярно ли будет очищаться от бычков «зона тундры»? Приживётся ли бадан? Будет ли дежурить скорая рядом с модными качелями? Где будут ставить традиционную катушку, когда наступит зима? Ярмарки и митинги теперь всё? «Больше трёх не собираться!» — примерно такое первое впечатление от нового дизайна площади. Но это мы ещё не видели «сухой фонтан»! Надеюсь, будет красиво и сухо.

































А совсем рядом в очередной раз гибнут Гостиные ряды. Объект культурного наследия обезображен юными вандалами под девизом «я тоже купил баллончик». Заброшка в самом центре города! Охраняется государством.Вода в реках наконец-то спала. «Багрец и золото» радуют глаз. Утренние туманы бодрят.Смотрите также в подборке: освящение памятного знака в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в древлеправославном храме Рождества Христова, реставрация семейского комплекса в Этнографическом музее народов Забайкалья, новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева, Элеватор, «Юбилейный», Русский драм и не собирающаяся приостанавливаться стройка на задворках Оперного.