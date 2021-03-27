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Прогулки по Улан-Удэ. Март 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В мартовской подборке фотографий Сергея Тарасенко: новостройки на улице Смолина, храм Святого Николая Чудотворца и многое другое

Весна, традиционные разливы на тротуарах. Ещё всё серо, но солнце уже греет вполне по-летнему. Где-то всё ещё стоят новогодние ёлки. А девушки уже без шапок и в коротких юбках.

— Последние пару лет редко гулял по городу и вижу теперь, что многие места изменились до неузнаваемости. Старый деревянный город методично пожирается незатейливыми многоэтажными коробками. Новым «небоскрёбам» явно тесно на узких улочках. На снимках чётко видно, как новостройки лишают солнечного света окружающие дома. Автомобили ставить уже явно некуда. Что же будет дальше, когда в эти дома заедут жильцы? — сетует фотограф Сергей Тарасенко.

Смотрите в мартовской подборке: новостройки на улице Смолина, Элеватор, храм Святого Николая Чудотворца и ДК Железнодорожников, улан-удэнский «Арбат», Гостинодворские ряды, памятник жертвам политических репрессий, Степная протока, площадка «Играл-Байкал», улицы Балтахинова, Соборная, Банзарова, Шмидта, Советская, Гагарина, ж/д вокзал.

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