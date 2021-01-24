Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2021

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Новейшая история города в проекте «Байкал-Daily» «История Улан-Удэ в фотографиях»



Улан-Удэ стремительно меняется, и многие уголки города сегодня выглядят совсем не так, как всего-то пару-тройку лет назад. Современные снимки города устаревают чуть ли не сразу после съёмки. Фотолетопись столицы Бурятии пишется прямо сейчас.



— Часто слышу удивлённое «а где это?» при просмотре видов Улан-Удэ. Да-да, многие улан-удэнцы не видят и не знают весь город. В том числе и я, конечно. Ведь чаще всего каждый из нас пользуется каким-то одним знакомым маршрутом: дом — работа, магазин — дом... И что происходит там, на соседней улице, не особо волнует. Весь мир фактически — вид из окна, и тут кому как повезёт. Кто-то и вовсе ограничивает сам себя рамками экрана телефона, не видя, что происходит вокруг, — заметил Сергей Тарасенко.



Давайте же прогуляемся по Улан-Удэ! Смотрите в январской подборке: светящиеся деревья на спуске к «Арбату», новостройки Элеватора, реконструкция парка Железнодорожников, погибающий дом градоначальника Титова и, конечно же, ледовый городок на площади Советов.

