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Прогулки по Улан-Удэ. Январь 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Новейшая история города в проекте «Байкал-Daily» «История Улан-Удэ в фотографиях»

Улан-Удэ стремительно меняется, и многие уголки города сегодня выглядят совсем не так, как всего-то пару-тройку лет назад. Современные снимки города устаревают чуть ли не сразу после съёмки. Фотолетопись столицы Бурятии пишется прямо сейчас.

— Часто слышу удивлённое «а где это?» при просмотре видов Улан-Удэ. Да-да, многие улан-удэнцы не видят и не знают весь город. В том числе и я, конечно. Ведь чаще всего каждый из нас пользуется каким-то одним знакомым маршрутом: дом — работа, магазин — дом... И что происходит там, на соседней улице, не особо волнует. Весь мир фактически — вид из окна, и тут кому как повезёт. Кто-то и вовсе ограничивает сам себя рамками экрана телефона, не видя, что происходит вокруг, — заметил Сергей Тарасенко.

Давайте же прогуляемся по Улан-Удэ! Смотрите в январской подборке: светящиеся деревья на спуске к «Арбату», новостройки Элеватора, реконструкция парка Железнодорожников, погибающий дом градоначальника Титова и, конечно же, ледовый городок на площади Советов. 
история Улан-Удэ проект
 
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