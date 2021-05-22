Прогулки по Улан-Удэ. Май 2021

Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко









Реконструкция площади Революции, исчезновение торгового комплекса «Колхозного», великая стройка рядом с Оперным, разрушенный Горсад, новостройки на проспекте 50-летия Октября, экскурсия по Батарейке, запоздалое цветение абрикоса у Сельхозакадемии, виды на город от трамплина у биатлонного комплекса «Снежинка».— Особенно меня впечатлила прогулка по улице Малостолярной на Батарейке: шикарная панорама Зауды с яркими новостройками вдалеке и полнейшей разрухой на переднем плане. И это всего-то в ста метрах от Места основания города, как пишут на туристических сайтах — «одного из самых важных объектов показа на обзорных экскурсиях»! Вниманию пиарщиков: похоже, я нашёл то самое место, где нужно срочно провести внеочередной предвыборный субботник! — взывает Сергей Тарасенко.Также в майской подборке: празднование Дня Победы и открытие мотосезона.