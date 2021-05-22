Прогулки по Улан-Удэ. Май 2021

Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
Реконструкция площади Революции, исчезновение торгового комплекса «Колхозного», великая стройка рядом с Оперным, разрушенный Горсад, новостройки на проспекте 50-летия Октября, экскурсия по Батарейке, запоздалое цветение абрикоса у Сельхозакадемии, виды на город от трамплина у биатлонного комплекса «Снежинка».
— Особенно меня впечатлила прогулка по улице Малостолярной на Батарейке: шикарная панорама Зауды с яркими новостройками вдалеке и полнейшей разрухой на переднем плане. И это всего-то в ста метрах от Места основания города, как пишут на туристических сайтах — «одного из самых важных объектов показа на обзорных экскурсиях»! Вниманию пиарщиков: похоже, я нашёл то самое место, где нужно срочно провести внеочередной предвыборный субботник! — взывает Сергей Тарасенко.
Также в майской подборке: празднование Дня Победы и открытие мотосезона.
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
Авария случилась в вечернее время
В республику приезжают из регионов ДФО
Блогер поинтересовался у подписчиков, где в стране проходят красивые марафоны
Мужчина семь лет скрывался от следствия
О пропавшей родственники заявили в полицию через неделю после исчезновения
Одному из задержанных 17 лет
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Уголовное дело передано в суд
Заболеваемость продолжает увеличиваться
Учения проводились на трёх полигонах
Подарки вручат в первый день лета
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
На этот участок дороги жаловались многие
Пожарные рассказали о своих традициях