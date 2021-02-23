 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 февраля

22 февраля

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В февральской подборке фотографий Сергея Тарасенко – празднование Сагаалгана, спортивные объекты, зимние забавы в музее и многое другое

В феврале, когда вся Россия уже отгуляла пару раз, Бурятия отмечает ещё и свой Новый год — Сагаалган, или «Белый месяц». За два дня до этого во всех дацанах проходит обряд Дугжууба, а на второй день праздника принято вывешивать хии морины — запускать на удачу «коней ветра».

Смотрите также в февральской подборке: скульптуры у Селенгинского моста, виды с железнодорожного виадука, строительство Успенского кафедрального собора в парке имени Сергея Орешкова, новые спортивные объекты, зимние забавы в Этнографическом музее народов Забайкалья.

Смотрите также: 
история Улан-Удэ проект хронограф Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лама дал прогноз на 2021 год
В Бурятии лама дал прогноз на 2021 год
Общество, 23.02.2021
Год Коровы благоволит работящим, трудолюбивым людям

В Улан-Удэ школьники дарили водителям шарики и звёзды
В Улан-Удэ школьники дарили водителям шарики и звёзды
Общество, 23.02.2021
Ребята также написали письма водителям о соблюдении ПДД
В Бурятии ещё 103 человека заболели COVID-19
В Бурятии ещё 103 человека заболели COVID-19
Общество, 23.02.2021
За сутки скончался один больной коронавирусом
В Улан-Удэ проверят условия проживания побирающегося мальчика
В Улан-Удэ проверят условия проживания побирающегося мальчика
Общество, 23.02.2021
Семья ребёнка, место его жительства и учёбы установлены

Москвич пытался взыскать деньги с жительницы Бурятии
Москвич пытался взыскать деньги с жительницы Бурятии
Общество, 23.02.2021
Мужчина утверждал, что деньги своей бывшей давал в долг
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём защитника Отечества
Горсовет Улан-Удэ поздравил с Днём защитника Отечества
Общество, 23.02.2021
Российским солдатам и офицерам пожелали успешной службы
Бурятская правозащитница: «Будут возбуждать уголовное дело о клевете»
Бурятская правозащитница: «Будут возбуждать уголовное дело о клевете»
Общество, 22.02.2021
Надежда Низовкина продолжает держать голодовку
Мэдэгма Доржиева впервые спела на главной площади Читы
Мэдэгма Доржиева впервые спела на главной площади Читы
Общество, 22.02.2021
Мэдэгму Доржиеву позвали на празднование Сагаалгана в Забайкальском крае
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали в Тамбове
Тхэквондисты Бурятии завоевали медали в Тамбове
Общество, 22.02.2021
Соревнования назывались «Мастерский турнир»
Улан-удэнцы сообщили об ещё одном побирающемся ребёнке
Улан-удэнцы сообщили об ещё одном побирающемся ребёнке
Общество, 22.02.2021
Ребёнок проявляет агрессию, если ему отказываются давать деньги
В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег
В День защитника Отечества в Бурятии ожидается снег
Общество, 22.02.2021
Местами возможны сильные порывы ветра
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Виктория Боня захотела стать депутатом Госдумы от Забайкалья
Общество, 22.02.2021
Бывшая звезда «Дома-2» планирует пойти по пути Сергея Зверева
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
В Иркутской области планируют незаконно провести ледовые гонки
Общество, 22.02.2021
МЧС предупредило организатора, но гонки так и не отменили
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Водитель автобуса из Улан-Удэ видел каннибалов
Общество, 22.02.2021
Водитель городского автобуса рассказал о своей богатой биографии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^