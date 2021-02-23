Прогулки по Улан-Удэ. Февраль 2021

В февральской подборке фотографий Сергея Тарасенко – празднование Сагаалгана, спортивные объекты, зимние забавы в музее и многое другое
В феврале, когда вся Россия уже отгуляла пару раз, Бурятия отмечает ещё и свой Новый год — Сагаалган
, или «Белый месяц». За два дня до этого во всех дацанах проходит обряд Дугжууба
, а на второй день праздника принято вывешивать хии морины
— запускать на удачу «коней ветра».
Смотрите также в февральской подборке: скульптуры у Селенгинского моста, виды с железнодорожного виадука, строительство Успенского кафедрального собора в парке имени Сергея Орешкова, новые спортивные объекты, зимние забавы в Этнографическом музее народов Забайкалья.
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