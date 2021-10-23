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Было — стало: Сквер у ДК «Железнодорожник»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вспомним прошлое по снимкам фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко 

Итак, начатая год назад в рамках проекта по благоустройству Парка железнодорожников реконструкция сквера у дома культуры и храма Святителя Николая вроде как завершена.

Автор проекта, очевидно, ярый ненавистник деревьев, но обожатель скамеечек в стиле китч и волшебных фонарей с фото-реле. Вся растительность выпилена подчистую. Старый асфальт, разумеется, заменён плиткой. Это даже не обсуждается. Дорожки стали шире. Всё хорошо просматривается. Не затаится теперь грабитель или насильник в кустах.

И, наконец, финальный аккорд — полуобвалившуюся мозаику на подпорной стенке рядом с лестницей просто заштукатурили и сверху натянули баннер с локомотивами. Типа, эволюция. Мозаика, между прочим, была из настоящей смальты. Хорошо хоть не тронули основное панно на фасаде ДК, которое в начале 1980-х создал заслуженный художник Республики Бурятия Лев Александрович Лабок.

Ждём теперь обновлённый парк.
БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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