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Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко

Куда ни пойдёшь в Улан-Удэ, всюду наткнёшься на стройку-перестройку. Город напоминает битву между «евро-сараями» и старинными «деревяшками». Схватка неравная и последние явно проигрывают. Повезёт немногим. Словно невидимый перфекционист уродует центр в стремлении убрать всё лишнее, а неровное сделать ровным. Так под лозунгом «благоустройства» исчезают уют и шарм. И только граффити радуют глаз, как цветы полевые средь безликих коробок ТРЦ.

— На Нижней Батарейке удивила кирпичная кладка бывшего пивоваренного завода Кобылкина и прилегающего к нему жилого двухэтажного дома. Умели же строить! И это ведь не дворец какой-нибудь, обычное рабочее помещение, обычный дом. А вот кладка надстройки, выполненная вероятно уже в советское время, существенно отличается. Так же, как и кладка новостроя офиса почившей «Ливоны», — рассказывает фотограф Сергей Тарасенко.

Также в подборке: скандальная стройка у театра оперы и балета, «внезапно» превратившаяся из полуподземной в слишком наземную; строительство нового моста черед Уду; виды на Зауду с косогора у кирзаводского кладбища; большая вода на Селенге и Степной протоке.

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