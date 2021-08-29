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Прогулки по Улан-Удэ. Август 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предлагаем взглянуть на августовскую подборку фотографий Сергея Тарасенко

Август 2021-го прошёл в тревожном ожидании наводнений и в густом дыму от якутских пожаров. Надоевшие дожди вызвали небывалый урожай сорных трав. Город странно пах деревенской баней и сенокосом.

Если отвлечься от торгово-развлекательного, выйти из «Пионера» и пройтись немного пешком, можно увидеть настоящую гавань с портовыми кранами, баржами и катерами. На фоне новых высоток всё это смотрится не иначе как какой-то южный город-порт. Даже и не верится, что это Улан-Удэ.

— А ведь не так давно по реке Селенге регулярно ходили суда. В конце 1970-х я даже путешествовал до Кабанска на популярном в то время теплоходе на подводных крыльях. От набережной можно было прокатиться на «Ракете» до острова Комсомольского, где было полно развлечений: ларьки с пирожками, пивом и мороженым, качели и аттракционы, футбол и танцы, — вспоминает Сергей Тарасенко.

Сейчас небольшой катер «Альбатрос» точно так же катает горожан примерно по этому же маршруту, но без высадки на острове.

Ещё в подборке: ПВЗ и Пентагон, дацаны на Верхней Берёзовке и Стрелке, посёлок Площадка, Шишковка и Стеколка, Зауда и протока Забока, улица Борсоева, левый берег Селенги, виды города с горы Тологой у Гуннского Городища.



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