Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2021





Голубовато-серый и унылый бежевый — цвета апреля. Но лёд тронулся. Небеса всё синее. Купола за забором парка — как ракеты на старте. Время менять плитку и пилить тополя. Пора бумажных цветов. Предчувствие перемен.Смотрите в апрельской подборке: виды на город с крыши Национальной библиотеки, граффити на Трубачеева, у Удинского моста и в переходе ЛВРЗ, Селенга и Степная протока, проспект 50-летия Октября, улицы Гагарина, Терешковой, Бабушкина.