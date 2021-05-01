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Прогулки по Улан-Удэ. Апрель 2021

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Предлагаем взглянуть на апрельскую подборку фотографий Сергея Тарасенко

Голубовато-серый и унылый бежевый — цвета апреля. Но лёд тронулся. Небеса всё синее. Купола за забором парка — как ракеты на старте. Время менять плитку и пилить тополя. Пора бумажных цветов. Предчувствие перемен.

Смотрите в апрельской подборке: виды на город с крыши Национальной библиотеки, граффити на Трубачеева, у Удинского моста и в переходе ЛВРЗ, Селенга и Степная протока, проспект 50-летия Октября, улицы Гагарина, Терешковой, Бабушкина.

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