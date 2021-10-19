Всего на прошлой неделе в республиканском перинатальном центре появились на свет 93 ребёнка
За минувшую неделю – с 11 по 17 октября, в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ было 89 родов. Из новорожденных – 1 тройня, 2 двойняшек; мальчиков – 51, девочек – 42.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года в республиканском перинатальном центре у женщины родились тройняшки, все девочки. Немного ранее здесь также родилась тройня, все мальчики.
В ноябре 2020 года в Улан-Удэ произошло уникальное событие - родились четверняшки (три мальчика и девочка).
В Улан-Удэ родилась тройня
Общество, Фото:
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