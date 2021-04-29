В Улан-Удэ родилась тройня

Также в роддоме лежит ещё одна беременная, которая ждёт тройню. Помимо этого, ещё пять беременных ждут двойняшек, сообщили в республиканском перинатальном центре.







Как сообщал «Байкал-Daily», две недели назад в республиканском перинатальном центре родилась тройня. На свет появились мальчики , весом 1280 гр., 1140 гр. и 1190 гр.





В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ у женщины родились тройняшки, все девочки.По статистике многоплодные беременности встречаются в 1,5–2,5% наблюдений, чаще в семьях, где мать или отец, или оба супруга родились в результате многоплодной беременности.- При этом нельзя не вспомнить известную формулу, согласно которой многоплодные беременности встречаются с частотой геометрической прогрессии, образующейся при возведении в степень числа 80: одна двойня встречается на 80 родов, тройня — на 80 родов в квадрате (6400), четверня — на 80 родов в кубе (512 000), пятерня — на 80 родов в четвертой степени (40 960 000), - привели статистические данные в роддоме.