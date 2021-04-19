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В Улан-Удэ родилась тройня

В Улан-Удэ родилась тройня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На свет появились три мальчика

В республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ на прошлой неделе родилась тройня.

- Тройня, все мальчики, вес 1280 гр., 1140 гр. и 1190 гр., - сообщили в учреждении.

Всего на прошлой неделе в республиканском перинатальном центре появились на свет 87 детей. В их числе та самая тройня, а также двойняшки.

Вес самого крупного из родившихся за неделю младенцев - 4620 граммов, это мальчик.

Как сообщал «Байкал-Daily», год назад в Бурятии был принят закон, дающий семьям, где родились одновременно трое и более детей, выплаты на жильё. Первыми в очереди на такие выплаты оказались две семьи. Это родители трёх девочек, которые появились на свет в ноябре 2019 года. А также родители четверняшек (трёх мальчиков и девочки), рождённых в том же месяце.

В марте в бурятском паблике «Аноним 03» появилась история девушки, узнавшей, что ждёт тройню и задумавшейся об аборте. Пользователи оставили сотни комментариев, большинство из которых сводилось к тому, чтобы всё же родить детей. Писали также люди, которые предлагали взять эту тройню на воспитание.
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