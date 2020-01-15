В Улан-Удэ из роддома выписали четверняшек

- Кирилл, Никита, Егор и Лиза родились 22 ноября и спустя почти два месяца отправляются домой. Дети и мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от родных и близких, врачей и медсестер и всех неравнодушных жителей Бурятии. Я тоже от всей души поздравляю счастливых родителей и желаю малышам расти здоровыми, активными, умными и радовать маму и папу, - написал глава в Facebook.





- Беременность была достаточно лёгкой, хотя тяжесть была большой. Конечно, я переживала за здоровье детей, себя. Надо же как-то выносить четверых. Врачам хочу сказать большое спасибо, что помогли выносить и родить, - сказала новоиспечённая мама четверни.





Он пообещал, что вопрос о выделении субсидии будет решаться на ближайшей сессии Народного Хурала в феврале.













