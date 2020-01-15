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В Улан-Удэ из роддома выписали четверняшек

В Улан-Удэ из роддома выписали четверняшек
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Уникальное событие – рождение четверняшек – произошло впервые в истории современной Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 ноября в Улан-Удэ родилась четверня – три мальчика и девочка.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поделился в соцсетях радостной новостью – 14 января четверняшки выписались из республиканского перинатального центра. Алексей Цыденов отметил, что рождение четверняшек произошло впервые за историю современной Бурятии.

- Кирилл, Никита, Егор и Лиза родились 22 ноября и спустя почти два месяца отправляются домой. Дети и мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления от родных и близких, врачей и медсестер и всех неравнодушных жителей Бурятии. Я тоже от всей души поздравляю счастливых родителей и желаю малышам расти здоровыми, активными, умными и радовать маму и папу, - написал глава в Facebook.


На торжественной выписке малышей стало известно, что четверня появилась на свет на 34 неделе – это был наиболее оптимальный срок. Роды прошли успешно.

- Сегодня очень значимое событие, рождение четверни произошло впервые в стенах перинатального центра, за 25 лет работы в акушерстве такого я ещё не встречала. Прошлый год был богат на такие события – родилось 112 двойни, одна тройня и одна четверня. Сам по себе факт рождения четверни мало описывается где-либо, поскольку это беременность высочайшего риска, опыта ведения таких родов очень мало. Когда пациентка к нам поступила, мы связывались с главным акушер-гинекологом ДФО и консультировались по поводу сроков рождения, - рассказала главный акушер-гинеколог минздрава республики Марина Ринчиндоржиева.

Мама малышей призналась, что до сих пор не осознает, что рождение четверни стало историческим событием для Бурятии.

- Беременность была достаточно лёгкой, хотя тяжесть была большой. Конечно, я переживала за здоровье детей, себя. Надо же как-то выносить четверых. Врачам хочу сказать большое спасибо, что помогли выносить и родить, - сказала новоиспечённая мама четверни.


Алексей Цыденов в соцсетях отметил, что рождение четверняшек – большая ответственность не только для семьи, но и для руководства города и республики. В качестве поддержки родители будут ежемесячно получать около 36 тысяч рублей в виде пособий и соцвыплат. Также семья получит 639 тысяч рублей, а точнее - федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, дальневосточный маткапитал - 136 тысяч рублей и региональный маткапитал - 50 тысяч рублей

Также известно, что дети пойдут в детский сад без очереди.

- Большой семье нужен большой дом. По республиканскому законодательству семья, в которой единовременно рождается больше трёх малышей, имеет право на субсидию на улучшение жилищных условий, семья имеет право на жилье, в котором на каждого члена семьи приходится 18 квадратных метров. Итого не менее 126! квадратных метров на всю семью, - написал Алексей Цыденов.

Он пообещал, что вопрос о выделении субсидии будет решаться на ближайшей сессии Народного Хурала в феврале.






дети семьи
 
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