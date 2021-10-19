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В заказнике в Бурятии животные с «отметинами» красуются перед фотоловушками

В заказнике в Бурятии животные с «отметинами» красуются перед фотоловушками
Общество,  Фото:zapovednoe_podlemorye
К осени с приходом волков исчезли косули

В заказнике «Фролихинский», который расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии, на определённых участках уже несколько лет ведётся наблюдение за животными, в том числе и с применением фотоловушек.

- Некоторых братьев наших меньших знаем «в лицо». К примеру, один лось в молодости попал «под медведя» так, что до сих пор на боку плешина. А одна лосиха с порванным волком или медведем ухом уже дважды с интервалом в два года приходила фотографироваться с малышами. Приходили летом на поляну и косули – мигранты из степей верхнеангарских. Но под осень появились волки, и косули исчезли – временно, надолго или навсегда…- поделился старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное подлеморье» Геннадий Янкус.

Он выразил надежду, что животных им удастся это выяснить следующим летом.


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