Крематорий Улан-Удэ появился в Instagram

На аккаунт подписались 23 пользователя Сети
Аккаунт крематория Улан-Удэ появился в социальной сети Instagram. Здесь пока всего три публикации и 23 подписчика. В постах написана полезная информация: какие документы необходимы для кремации, при каких условия не допускается кремация, а также график работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», крематорий Улан-Удэ начал работу на той неделе. Его строительство велось три года
. Коррективы в сроки внесла пандемия коронавируса.
В крематории два прощальных зала. Рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн).
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