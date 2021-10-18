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Крематорий Улан-Удэ появился в Instagram

Крематорий Улан-Удэ появился в Instagram
Общество, 
На аккаунт подписались 23 пользователя Сети

Аккаунт крематория Улан-Удэ появился в социальной сети Instagram. Здесь пока всего три публикации и 23 подписчика. В постах написана полезная информация: какие документы необходимы для кремации, при каких условия не допускается кремация, а также график работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», крематорий Улан-Удэ начал работу на той неделе. Его строительство велось три года. Коррективы в сроки внесла пандемия коронавируса.

В крематории два прощальных зала. Рядом со зданием крематория на территории кладбища «Южное» располагается колумбарий (место для захоронения урн).

крематорий

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