В Бурятии разбираются в смерти пациента в ковидном стационаре

Родственники больного сами покупали медицинский кислород и редуктор к нему



В августе к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась женщина, чей супруг скончался в ковидном стационаре. Она попросила провести проверку по поводу его смерти. Об обстоятельствах трагедии сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



В июне её мужчина поступил в медучреждение с диагнозом: двусторонняя полисегментарная пневмония, объём вовлечения паранхимы правого лёгкого 30%, левого лёгкого – 25% и положительным результатом на наличие COVID-19.



- У больного было затруднено дыхание, но лечение именно дыхательных путей не было назначено. Также допускался дефицит кислорода, что привело к ухудшению здоровья, и произошла первая остановка сердца, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.



Узнав, что в больнице есть проблемы с кислородными аппаратами, семья пациента приобрела персональный кислородный баллон. Но, к сожалению, им не воспользовались, так как необходим был специальный медицинский редуктор. В течение нескольких дней семья больного купила необходимый медицинский редуктор, но уже стало поздно – мужчина скончался.



- За время нахождения его в ковидном стационаре был упущен момент, когда можно было перевести в отделение пульмонологии и своевременно начать лечение лёгких, так как отрицательный анализ на СOVID-19 уже был получен, - отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



После вмешательства Юлии Жамбаловой территориальный орган Росздравнадзора по Бурятии провёл внеплановую выездную проверка в отношении республиканской больницы имени Семашко, а также внеплановая документарную проверку городской поликлиники № 3.



- В связи с выявленными нарушениями обязательных требований в отношении медицинских организаций составлен акт проверок и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Также в отношении ГАУЗ «РКБ им. Семашко» составлен протокол об административном правонарушении, - заключили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

