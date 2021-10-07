В Бурятии заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог

В Бурятии за прошедшую неделю (с 27 сентября по 3 октября) показатели заболеваемости ОРВИ превысили эпидемические пороги как в совокупности населения, так и по отдельным возрастным группам.
- В пейзаже циркулирующих респираторных вирусов не гриппозной этиологии - риновирус, бокавирус, аденовирус, РС- вирус и др., - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что в Бурятии растёт заболеваемость и коронавируса, и ОРВИ, главный санврач республики Сергей Ханхареев предупреждал ещё во второй половине сентября.
- Уважаемые земляки! Наступила осень – время простудных заболеваний. Многие приехали из отпусков, ученики, студенты вернулись в учебные аудитории. Контакты значительно увеличились, в связи с этим, как мы и прогнозировали, выросла заболеваемость как ОРВИ, так и COVID-19. Количество госпитализированных в наших лечебных учреждениях также растёт, - сообщил тогда Ханхареев.
Он призвал жителей Бурятии вакцинироваться и от гриппа, и от ковида. Интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца.
Сотрудники управления Роспотребнадзора во главе с руководителем массово привились как раз в конце сентября.
В 2020 году, несмотря на ежедневное выявление коронавирусных больных, в Бурятии не было зафиксировано ни одного случая гриппа. Санитарные врачи объяснили это как раз широким охватом иммунизации – от гриппа привились почти 60% населения. «Да, мы опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19, но созданный коллективный иммунитет позволил избежать этого», - пояснил Сергей Ханхареев.
Справка:
Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус. Симптомы гриппа: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах.
Что делать, если вы заболели:
- оставайтесь дома. Самолечение при гриппе недопустимо - поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач;
- соблюдайте постельный режим. Крайне опасно переносить грипп на ногах - это может привести к тяжёлым осложнениям;
- при кашле или чихании прикрывайте нос и рот платком;
- выполняйте все рекомендации лечащего врача, принимайте лекарства вовремя;
- пейте как можно больше жидкости (горячий чай, клюквенный или брусничный морсы, щелочные минеральные воды).
Как снизить риск заражения окружающих:
- по возможности изолируйте больного в отдельной комнате;
- регулярно проветривайте помещение, где находится больной;
- при уходе за больным используйте маску.
Как защитить себя от гриппа:
- в первую очередь провакцинируйтесь против гриппа, поскольку это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания;
- полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и занимайтесь физкультурой;
- по возможности избегайте мест массового скопления людей, тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (кашель, чихание);
- используйте маски в общественных местах и в транспорте;
- регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении и делайте влажную уборку;
- чаще мойте руки, промывайте нос.