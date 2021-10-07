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В пригородном районе Улан-Удэ ухудшается ситуация с СOVID-19

В пригородном районе Улан-Удэ ухудшается ситуация с СOVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Врио главы Заиграевского района выпустил обращение к жителям

К жителям Заиграевского района Бурятии обратился врио главы района Александр Митыпов. Его обращение опубликовали в группе «Заиграево-инфо. 24/7», а также в аккаунтах местного издания «Вперёд».

По словам Митыпова, эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью СOVID-19 в Заиграевском районе продолжает оставаться сложной. Наблюдается постепенный рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала октября (видеообращение было опубликовано 5-го числа) в районе зарегистрировано уже 20 случаев заболевания. Для сравнения, за весь сентябрь было 98 заразившихся.

Дополнительные места разворачивают в лечебных учреждениях. Также открылось ковидное отделение на 15 мест в Новобрянской участковой больнице.

- В случае дальнейшего роста заболеваемости республиканским оперативным штабом будут вводиться дополнительные ограничения в целях снижения заболеваемости в части работы общепита и ограничений проведения массовых мероприятий. Не прекращается работа мобильных групп по соблюдению мер профилактики, - сказал Александр Митыпов.


Он попросил земляков соблюдать все меры предосторожности против заражения коронавирусной инфекции. В частности, ограничить посещение мест массового пребывания детей, а также обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

По итогам третьей волны роста заболеваемости в Заиграевском районе медицинские работники отмечают среднее и тяжёлое течение заболевания, когда требуется усиленное лечение и медицинский кислород.

- Продолжается вакцинация от COVID-19, уже более 12 тысяч жителей нашего района посетили пункты вакцинации и поставили прививки от новой коронавирусной инфекции. Только так, создав коллективный иммунитет от COVID-19 в нашем обществе, мы сможем победить распространение заболевания. Призываю активно вакцинироваться, ради собственного здоровья, здоровья ваших близких, посетить пункты вакцинации нашего района, - заключил Александр Митыпов.

Как сообщал «Байкал-Daily», рост заболеваемости отмечается в целом по Бурятии. Не исключено, что в случае ухудшения ситуации вновь будут вводить ограничительные меры.

Накануне с обращением к жителям Бурятии выступила главный врач инфекционной больницы Татьяна Сымбелова. Она отметила, что коронавирус «помолодел». В отделениях лежат пациенты 30-летние, 20-летние с тяжёлой формой ковида.

коронавирус Заиграевский район

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