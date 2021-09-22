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В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ
Общество, 
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев выпустил обращение к жителям.

 

- Уважаемые земляки! Наступила осень – время простудных заболеваний. Многие приехали из отпусков, ученики, студенты вернулись в учебные аудитории. Контакты значительно увеличились, в связи с этим, как мы и прогнозировали, выросла заболеваемость как ОРВИ, так и COVID-19. Количество госпитализированных в наших лечебных учреждениях также растёт, - сообщил Ханхареев.

Он рассказал, что из всего числа болеющих сегодня 90% - это непривитые люди.

- В связи с этим хотел бы напомнить, что сегодня единственной эффективной мерой защиты от вируса является иммунизация. Я хочу призвать всех, кто ещё не привит, вакцинироваться! Кроме того, у нас в республике продолжается прививочная кампания от гриппа. Необходимо также поставить прививку от гриппа. Интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца, - сообщил Сергей Ханхареев.

Он призвал жителей Бурятии позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 сентября, в Бурятии выявили 87 заражённых коронавирусом, а позавчера суточный прирост превысил отметку «90» - зафиксирован 91 заболевший.

коронавирус ОРВИ Роспотребнадзор

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