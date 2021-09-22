В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев выпустил обращение к жителям.
- Уважаемые земляки! Наступила осень – время простудных заболеваний. Многие приехали из отпусков, ученики, студенты вернулись в учебные аудитории. Контакты значительно увеличились, в связи с этим, как мы и прогнозировали, выросла заболеваемость как ОРВИ, так и COVID-19. Количество госпитализированных в наших лечебных учреждениях также растёт, - сообщил Ханхареев.
Он рассказал, что из всего числа болеющих сегодня 90% - это непривитые люди.
- В связи с этим хотел бы напомнить, что сегодня единственной эффективной мерой защиты от вируса является иммунизация. Я хочу призвать всех, кто ещё не привит, вакцинироваться! Кроме того, у нас в республике продолжается прививочная кампания от гриппа. Необходимо также поставить прививку от гриппа. Интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца, - сообщил Сергей Ханхареев.
Он призвал жителей Бурятии позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 21 сентября, в Бурятии выявили 87 заражённых коронавирусом, а позавчера суточный прирост превысил отметку «90» - зафиксирован 91 заболевший.