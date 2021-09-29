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Главный санврач Бурятии поставил прививку от гриппа

Главный санврач Бурятии поставил прививку от гриппа
Власть, 
От гриппа хотят привить больше половины населения Бурятии

Сегодня, 29 сентября, сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии и Центра гигиены и эпидемиологии прошли вакцинацию против гриппа. В том числе привился руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач Сергей Ханхареев, призвавший жителей последовать его примеру.

- Я хочу всех призвать последовать нашему примеру. Ведь вакцинация – это самая эффективная, дешёвая и доступная мера защиты от вируса. Все наши отечественные вакцины безопасны, что доказано клиническими исследованиями, - отметил Сергей Ханхареев, - У нас в республике также продолжается прививочная кампания против COVID-19. Поэтому я прошу тех, кто ещё не поставил прививку против коронавируса, сделать это в ближайшее время. Напоминаю, что интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца.


Эпидемиологи отмечают, что после проведённой прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через две недели и сохраняется до девяти месяцев.

При своевременной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 80-90 % детей и взрослых. При этом если привитый заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-либо осложнений.

В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится детям с шести месяцев, студентам ссузов и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, лицам, работающим вахтовым методом, сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, государственным гражданским и муниципальным служащим, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.

В республике вакцинация против гриппа организована на базе 27 медорганизаций, развёрнуто 57 стационарных пунктов вакцинации, организовано 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильные бригады.

В этом году с целью профилактики заболеваемости гриппом в Бурятии запланировано охватить вакцинацией не менее 60% населения, это около 570 тысяч человек. Прививочная кампания против гриппа продолжается.


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