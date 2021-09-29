Главный санврач Бурятии поставил прививку от гриппа

- Я хочу всех призвать последовать нашему примеру. Ведь вакцинация – это самая эффективная, дешёвая и доступная мера защиты от вируса. Все наши отечественные вакцины безопасны, что доказано клиническими исследованиями, - отметил Сергей Ханхареев, - У нас в республике также продолжается прививочная кампания против COVID-19. Поэтому я прошу тех, кто ещё не поставил прививку против коронавируса, сделать это в ближайшее время. Напоминаю, что интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не менее месяца.





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Сегодня, 29 сентября, сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии и Центра гигиены и эпидемиологии прошли вакцинацию против гриппа. В том числе привился руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач Сергей Ханхареев, призвавший жителей последовать его примеру.Эпидемиологи отмечают, что после проведённой прививки иммунитет достигает достаточного уровня для защиты от инфекции через две недели и сохраняется до девяти месяцев.При своевременной вакцинации можно предотвратить заболевание гриппом у 80-90 % детей и взрослых. При этом если привитый заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-либо осложнений.В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация против гриппа бесплатно проводится детям с шести месяцев, студентам ссузов и вузов, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг, лицам, работающим вахтовым методом, сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работникам организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, государственным гражданским и муниципальным служащим, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями.В республике вакцинация против гриппа организована на базе 27 медорганизаций, развёрнуто 57 стационарных пунктов вакцинации, организовано 18 передвижных мобильных комплексов, сформировано 54 мобильные бригады.В этом году с целью профилактики заболеваемости гриппом в Бурятии запланировано охватить вакцинацией не менее 60% населения, это около 570 тысяч человек. Прививочная кампания против гриппа продолжается.