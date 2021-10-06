Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом

Коронавирус унёс жизни ещё нескольких пожилых больных
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии выявили 105 новых заболевших коронавирусом за последние сутки.
Суточный прирост выше отметки «100» в Бурятии стали фиксировать в последние дни. Так, вчера заболели 105 человек, позавчера 102, до этого 97, до этого 101, 103. Отметим, в сентябре ежедневный прирост был ниже такого уровня.
Общее число случаев заражений COVID-19 в республике за всё время достигло 59 567. Из них 48% (28 624) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели 51 096 человек. Накануне вылечились 158 жителей Бурятии.
Умерли за сутки ещё четверо больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет (точный возраст умерших в Бурятии уже давно не раскрывают). Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 1866 человек.
Число госпитализированных, которое в последнее время стабильно росло, за сутки не изменилось. Сегодня в стационарах лечатся 596 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.
В отделениях реанимации находится 60 пациентов (днём ранее было 66). Из них большинство (40 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 33 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 596, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1356 человек. За сутки их стало больше на девять.
Число контактных лиц на сегодня – 3181 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19, сообщили на днях глава минздрава республики и замруководителя управления Роспотребнадзора. В случае роста заболеваемости в Бурятии могут вернуть ограничительные меры.
Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев на оперштабе накануне напомнил о важности вакцинации. Сейчас план поднят до 80% вакцинированных среди взрослого населения.
Бурятия получит из резервного фонда правительства России более 68,3 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В Новобрянском стационаре в Заиграевском районе 6 октября вновь открывается ковидное отделение.
Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В отделениях лежат 20-летние и 30-летние пациенты с тяжёлой формой коронавируса
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких пожилых больных
Кровати, которые пользователи окрестили «нарами», - это специальные трансформеры
Светлана Калинина выявила ряд недочётов
Наталия Мясникова, признанная одним из лучших гидов страны, имеет за плечами 20-летний опыт работы
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
Лесники приступят к профилактическим отжигам
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
Её проведут 9 октября на площади Революции
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Улан-Удэ преимущественно без осадков