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Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом

Ещё 105 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус унёс жизни ещё нескольких пожилых больных

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии выявили 105 новых заболевших коронавирусом за последние сутки.

Суточный прирост выше отметки «100» в Бурятии стали фиксировать в последние дни. Так, вчера заболели 105 человек, позавчера 102, до этого 97, до этого 101, 103. Отметим, в сентябре ежедневный прирост был ниже такого уровня.

Общее число случаев заражений COVID-19 в республике за всё время достигло 59 567. Из них 48% (28 624) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 51 096 человек. Накануне вылечились 158 жителей Бурятии.

Умерли за сутки ещё четверо больных коронавирусом. Известно, что все они были старше 65 лет (точный возраст умерших в Бурятии уже давно не раскрывают). Всего же с начала пандемии от коронавируса скончались 1866 человек.

Число госпитализированных, которое в последнее время стабильно росло, за сутки не изменилось. Сегодня в стационарах лечатся 596 пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

В отделениях реанимации находится 60 пациентов (днём ранее было 66). Из них большинство (40 человек) старше 65 лет. На ИВЛ – 33 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 742 койки: занято – 596, свободно – 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,3%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1356 человек. За сутки их стало больше на девять.

Число контактных лиц на сегодня – 3181 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19, сообщили на днях глава минздрава республики и замруководителя управления Роспотребнадзора. В случае роста заболеваемости в Бурятии могут вернуть ограничительные меры.

Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев на оперштабе накануне напомнил о важности вакцинации. Сейчас план поднят до 80% вакцинированных среди взрослого населения.

Бурятия получит из резервного фонда правительства России более 68,3 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В Новобрянском стационаре в Заиграевском районе 6 октября вновь открывается ковидное отделение.

коронавирус профилактика

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