Финансирование выделено из резервного фонда правительства страны
Бурятия получит из резервного фонда правительства России более 68,3 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Всего в регионы на эти цели будет направлено более 5,1 млрд рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 миллионов человек.
Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Решение о выделении финансировании озвучили 30 сентября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой – ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растёт число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 октября в Бурятии зарегистрировано 59 462 заражённых коронавирусом, суточный прирост составил 102 больных. Накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина отметила, что в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключён возврат коронавирусных ограничений.
Бурятия получит более 68 млн на борьбу с коронавирусом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 05.10.2021
Финансирование выделено из резервного фонда правительства страны
Экономика, 05.10.2021
Аналитики рассчитали соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора
Экономика, 01.10.2021
Сейчас решают, какие виды и объём работ надо выполнить
Экономика, 01.10.2021
Нехватка сена в Якутии сложилась из-за сильных лесных пожаров
Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики
Выбраны 30 мероприятий, которые реализуют в городе в 2021-2022 гг.
В перспективе рассматривается возможность запуска трамваев на Левый берег
Экономика, 29.09.2021
Road show «Байкал» состоялось в Москве
Экономика, 28.09.2021
Информация о том, что в бичурские леса зайдёт иностранная компания, не подтвердилась
Также на экспорт ушло 57 тонн свиной продукции
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции
Орган статистики назвал среднюю зарплату в отрасли
Экономика, 24.09.2021
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей
Экономика, 24.09.2021
Любопытные данные представили аналитики hh.ru