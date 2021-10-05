Бурятия получит более 68 млн на борьбу с коронавирусом

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Нефрит – жемчужина Бурятии Экономика, Когда речь заходит о Республике Бурятия, одной из непременных ассоциаций, связанных с нашей республикой, является упоминание «камня царей», нефрита. И недаром – именно этот драгоценный минерал можно смело назвать сокровищем республики