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Бурятия получит более 68 млн на борьбу с коронавирусом

Бурятия получит более 68 млн на борьбу с коронавирусом
Экономика, 
Финансирование выделено из резервного фонда правительства страны

Бурятия получит из резервного фонда правительства России более 68,3 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в регионы на эти цели будет направлено более 5,1 млрд рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более 1,5 миллионов человек.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о выделении финансировании озвучили 30 сентября на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Михаил Мишустин обратил внимание коллег, что эпидемиологическая ситуация в стране остаётся напряжённой – ежедневно выявляются свыше 20 тысяч новых случаев, растёт число госпитализаций. При этом большинство заболевших проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 5 октября в Бурятии зарегистрировано 59 462 заражённых коронавирусом, суточный прирост составил 102 больных. Накануне заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина отметила, что в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключён возврат коронавирусных ограничений.
коронавирус бюджет

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