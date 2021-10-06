 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 октября

05 октября

Популярное

В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение

В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации

В Новобрянском стационаре в Заиграевском районе Бурятии 6 октября вновь открывается ковидное отделение на 15 коек. Об этом сообщает в своём аккаунте заиграевское издание «Вперёд».

- Как сообщил главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виктор Коренев, ежедневный прирост ковидных больных в районе составляет от 8 до 10 человек, в числе которых стабильно увозят 2-3 человека на госпитализацию в город. В связи с увеличением числа пациентов с ковид было принято решение лечить стационарных больных на территории района, - сообщает «Вперёд».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается рост COVID-19.

- При этом темпы прироста недельные не такие критические, за последнюю неделю рост отмечался порядка на 7%, за предыдущую неделю чуть больше – порядка 14%. То есть рост отмечаем, но значительного скачка нет, - объясняла в начале недели замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

коронавирус профилактика больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
Общество, 06.10.2021
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
Юмористка из Бурятии попала в экстремальное шоу СТС
Юмористка из Бурятии попала в экстремальное шоу СТС
Общество, 06.10.2021
Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
В Улан-Удэ из-за тумана задержались авиарейсы
В Улан-Удэ из-за тумана задержались авиарейсы
Общество, 06.10.2021
Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео
В Монголии завершилась активная фаза учения «Селенга». Видео
Общество, 06.10.2021
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»
В Бурятии пройдут «Чистые Игры»
В Бурятии пройдут «Чистые Игры»
Общество, 06.10.2021
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
В 23 лесничествах Бурятии закрыт пожароопасный сезон
Общество, 06.10.2021
Лесники приступят к профилактическим отжигам
Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Бурятский борец выиграл бронзу чемпионата мира
Общество, 06.10.2021
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
В Чите состоится ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, 06.10.2021
Её проведут 9 октября на площади Революции
Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Через Иркутск проедет акция-автопробег «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021»
Общество, 06.10.2021
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Бурятии возможен мокрый снег
В Бурятии возможен мокрый снег
Общество, 06.10.2021
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Бурятии финал конкурса «Юный Будамшуу» проведут онлайн
В Бурятии финал конкурса «Юный Будамшуу» проведут онлайн
Общество, 05.10.2021
Заключительный этап состоится 7 октября
На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
На вокзале Улан-Удэ развернётся фотовыставка о природе Байкале
Общество, 05.10.2021
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Работающая молодёжь Бурятии сразилась в турнире памяти Мантурова
Общество, 05.10.2021
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
В Бурятии объявлен конкурс сонграйтеров
Общество, 05.10.2021
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^