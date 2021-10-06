В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
В Новобрянском стационаре в Заиграевском районе Бурятии 6 октября вновь открывается ковидное отделение на 15 коек. Об этом сообщает в своём аккаунте заиграевское издание «Вперёд».
- Как сообщил главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виктор Коренев, ежедневный прирост ковидных больных в районе составляет от 8 до 10 человек, в числе которых стабильно увозят 2-3 человека на госпитализацию в город. В связи с увеличением числа пациентов с ковид было принято решение лечить стационарных больных на территории района, - сообщает «Вперёд».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается рост COVID-19.
- При этом темпы прироста недельные не такие критические, за последнюю неделю рост отмечался порядка на 7%, за предыдущую неделю чуть больше – порядка 14%. То есть рост отмечаем, но значительного скачка нет, - объясняла в начале недели замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
В Заиграевском районе Бурятии вновь открывается ковидное отделение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В пригородном районе всё больше растёт число больных ковидом, нуждающихся в госпитализации
Татьяну Нежельскую ждёт необычное испытание в полной темноте
Ранний утренний вылет до Москвы задерживается до 11 часов
Военные из Бурятии и Монголии уничтожили превосходящие силы «противника»
Команды за ограниченное время раздельно соберут пластик, стекло, металл и смешанные отходы
Лесники приступят к профилактическим отжигам
Бурятские спортсмены уже давно не завоёвывали медали чемпионатов мира
Её проведут 9 октября на площади Революции
В рамках мероприятия пройдёт анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Заключительный этап состоится 7 октября
Заявки принимаются до 8 октября
Сейчас экспозиция демонстрируется на вокзале Ангарска
Победителем стала команда Пенсионного фонда РФ по РБ
Победитель сможет записать свою песню в студии и выпустить её на стриминговых сервисах