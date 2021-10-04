В Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19

В случае роста заболеваемости в республике могут вернуть ограничительные меры
В Бурятии от коронавируса привито более 40% взрослого населения. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
Ранее отмечалось, что план вакцинации к 1 октября – это 60%. Достичь такого показателя не удалось, как выяснилось, в том числе из-за антипрививочников.
- Задача стоит уже 80% населения привить против коронавируса. Действительно ранее была задача – 60%, но, к сожалению, сами видите, очень велика антипрививочная кампания. С большим трудом удаётся убеждать людей о том, что вакцинация целесообразна, необходима. Но задача не прекращается, необходимо достичь ещё большого охвата, - подчеркнула замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии. – Достижение максимального охвата населения вакцинацией – это не только мера для того, чтобы препятствовать распространению инфекции. Так мы препятствуем вирусу мутировать.
Как сообщал «Байкал-Daily», на фоне ежегодного роста ОРВИ в Бурятии третью неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусом. «При этом недельные темпы прироста не такие критические, за последнюю неделю рост отмечался порядка на 7%, за предыдущую неделю чуть больше – порядка 14%. То есть рост отмечаем, но значительного скачка нет», - пояснила Елена Кузьмина.
В случае дальнейшего роста заболеваемости в Бурятии могут вернуть ограничительные меры.
При этом на прошлой неделе в республике разрешили открыться компьютерным клубам. Это было последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике.
- Если заболеваемость будет расти (а на сегодня имеем, что она растёт), если темпы будут значительные, конечно, будет введение ограничительных мероприятий. Мы анализируем не в целом заболеваемость, а подробно смотрим социальные группы – учащиеся, пенсионеры, работающие, не работающие, какая возрастная группа, - рассказала Елена Кузьмина.
Готовится к возможному росту заболеваемости минздрав республики.
- Учитывая ситуацию по РФ, мы в течение последних двух недель занимаемся мобилизацией, подготовкой к возможному высокому росту заболеваемости, поэтому у нас формируются дополнительные бригады. Мы эту неделю будем максимально отрабатывать со студентами, чтобы на случай роста привлекать их в качестве работы в амбулаторном звене, где у нас была самая большая проблемная ситуация в те волны. Учитывая определённые недочёты прошлых волн, мы анализируем, работаем. По стационарам полностью подготовились по всем районам – с кислородоснабжением. Сейчас мы также занимаемся углубленной диспансеризацией пациентов, перенёсших ковид, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На сегодня Центр восточной медицины в Улан-Удэ работает как стационарный пункт реабилитации пациентов, перенёсших среднетяжелую и тяжёлую форму коронавируса.
Также работают ковидные госпитали.
- Активно работают основные наши ковидные госпитали на базе республиканской инфекционной больницы – у них два госпиталя на Солнечной и на Пирогова. Также работает госпиталь ветеранов войн, который закреплён за Республиканской больницей имени Семашко. На сегодня у нас 712 коек работает, в районах – в Кабанском, Северо-Байкальском, в городе Северобайкальск, в отдалённых районах – небольшое количество коек. Динамично работает санитарная авиация. Идёт ежедневный мониторинг. На базе Республиканской инфекционной больницы у нас создан республиканский дистанционный центр, который работает не первую волну, и каждое утро у нас проходит штаб минздрава, где мы мониторим всех тяжёлых больных и переводим своевременно на наши основные базы. На сегодня занятость – 80%, и мы очень гибко работаем с коечным фондом, по необходимости, где надо – открываем, - сообщила министр здравоохранения.
В Бурятии готовятся к возможному высокому росту COVID-19
Общество, Фото:
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