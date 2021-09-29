В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек

Общее число случаев COVID-19 движется к 59 000
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 92 человек. Это на трое больше, чем днём ранее.
Суточный прирост вновь превысил 90 новых заражённых. При этом с 1 по 20 сентября ежедневные показатели были ниже этой отметки.
Отметим, если вчера заболели 92 жителя, позавчера было 89, до этого 87, 88, 91, 93, 89 и т.д. Заболеваемость пока держится примерно на одном уровне, не делая резких рывков.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 866 случаев заражений COVID-19. Из них 48% (28395) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от ковида 50 396 человек. Накануне вылечились сразу 122 пациента.
За последние сутки умерли четверо больных коронавирусом. Их точный возраст сейчас не раскрывается, максимум, что известно: один был младше 65 лет, остальные старше этого возраста. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 1846 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 486 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Число госпитализированных понемногу растёт, за последние сутки их стало больше на четыре человека.
В отделениях реанимации находится 57 пациентов. Из них больше половины (36 человек) старше 65 лет. 15 больных – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 611 коек: занято – 486, свободно – 125 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,5%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1204 человека. Их количество по сравнению с предыдущим днём (тогда было 1205) почти не изменилось.
Число контактных лиц уменьшилось до 2938 человек.
На данный момент в Бурятии завершили вакцинацию 291 931 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 октября продлён режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса.
На днях коронавирус унёс жизнь заслуженного врача Бурятии Цыренова Дандара Ринчиновича.
В магазинах, кафе и в общественном транспорте Улан-Удэ по-прежнему ежедневно проверяют соблюдение масочного режима.
В Бурятии за сутки заболели ковидом более 90 человек
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