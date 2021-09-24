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В Бурятии вновь продлили режим ограничений

В Бурятии вновь продлили режим ограничений
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии

В Бурятии до 31 октября продлён режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса. Прежде он действовал до конца сентября. Очередные изменения о продлении внесены в соответствующий указ главы Бурятии №183.

Никаких других изменений, кроме даты, в «антикоронавирусный» указ не внесено. Так что по-прежнему действует комплекс ограничительных мероприятий в отношении неработающих жителей республики в возрасте 65 лет и старше. Исключение сделано для прошедших вакцинацию и имеющих сертификат о вакцинации установленного образца.

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе в Бурятии сняли очередной «коронавирусный» запрет – разрешили открыться детским развлекательным центрам, игровым комнатам и игровым зонам. Ранее представители отрасли недоумевали, почему в отношении них по-прежнему действовал запрет на работу. «Почему именно наша деятельность находится до сих пор под запретом, когда открыты бассейны, кинотеатры, фитнес-центры, спортивные секции, рестораны, ночные клубы, проводятся мероприятия в закрытых помещениях, организуются чартеры на Байкал, разрешаются полёты во всё большее количество зарубежных стран», - задавались они вопросом.

До этого в Бурятии был снят ещё ряд крупных запретов. Так, в начале сентября разрешили возобновить работу ночным клубам, но пускать позволили только вакцинированных посетителей. В середине августа возобновили нормальную работу фудкорты в ТРЦ. В июле в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов, а вскоре театров и кинотеатров при условии допуска привитых посетителей.

В последние дни наблюдается некоторый подъём заболеваемости коронавирусом, о чём сообщал, в частности, главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. Будет ли осенью четвёртая волна коронавируса, к которой начали готовиться ещё летом, пока неизвестно.



коронавирус профилактика

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