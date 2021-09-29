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В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале

В Бурятии сняли клип на советскую песню о Байкале
Общество, 
Съёмки проходили в Чивыркуйском заливе

Старшее поколение услышит знакомую им песню «Байгал далай» («Озеро Байкал») в исполнении самой популярной детской вокальной группы Бурятии - «Мүнгэн хонхонууд – Серебряных колокольчиков». В республике сняли клип на песню, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.


Солисты старшей группы детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» для съёмок видео посетили Чивыркуйский залив.

- В 70-е годы большой популярностью в Бурятской АССР пользовалась эстрадная группа «Ритмы Байкала» при Бурятской филармонии (рук. Ю.М. Мацуков). Солисткой группы была пышноволосая красавица Галина Кондратьева — одна из первых эстрадных певиц республики. Именно Галина Кондратьева с песней «Байгал далай» в Сочи стала лауреатом второго Всероссийского конкурса исполнителей советской песни в 1978-м году. Эта же песня станет её визитной карточкой, многие наверняка вспомнят клип на песню «Байгал далай», снятый Бурятским государственным телевидением на Саянах возле фонтана, – вспоминает историю песни директор радио «Буряад ФМ» Жанна Дымчикова.

Работа над клипом о величавом Байкале шла легко и спокойно, отступил даже обещанный дождь. «Организаторы проекта вместе с аранжировщиком, клипмейкером и юными певцами рады, что песня будет вновь радовать своих слушателей. Отметим, что исполняют песню ребята, впервые пришедшие в студию почти 10 лет назад. Теперь это девушки и юноши, многие из которых связали жизнь с музыкой», - отметили в минкультуры.

Клип создан студией «Цырен Интертейнмент» в рамках образовательного проекта «Цикл аудиоуроков бурятского языка: Юсэн эрдэни – Девять драгоценностей». Он будет включать обучающие аудио и видеоматериалы, которые помогут ученикам легче освоить язык. Реализацией проекта занимается АНО «Центр культурных и творческих инициатив «Хии Морин».
клип музыканты Байкал

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