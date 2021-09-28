Улан-удэнцы объединяются для решения «дровяной» проблемы

Горожане хотят помогать людям, которым не по карману подорожавшие дрова
В Бурятии начался отопительный сезон. Если многоквартирные дома отапливаются центральным отоплением, то обширный частный сектор Улан-Удэ в основном на печном отоплении.
В этом году вновь особо остро встал вопрос взлетевших цен на дрова. Этими вопросами жители города завалили главу Бурятии Алексея Цыденова во время недавнего прямого эфира. По словам Цыденова, объективных обоснований для повышения цен на твёрдое топливо нет.
Также тема поднималась на вчерашней сессии Народного Хурала. «Отопительный сезон уже начался, и людям очень тяжело в финансовом смысле приобретать топливо», - высказался депутат Иннокентий Вахрамеев.
Ранее в соцсетях горожане делились, что стоимость небольшого грузовичка дров стоит около 11-12 тысяч рублей. Когда морозы станут крепче, люди полагают, что стоимость взлетит до 15 тысяч.
Сегодня в бурятском паблике «Аноним 03» вновь подняли этот больной для вопрос. Улан-удэнцы предлагают создать благотворительный отряд. Таким образом активисты хотят скоординировать тех, кто хочет помочь, поскольку купить дрова не всем по карману.
- Просто у некоторых людей либо с холоду умереть, либо с голоду. Правительство виновато? А не перекупы и частники? Про них отдельно. Вы, товарищи крохоборы думаете, что миллионеры печки топят? Вы с кого поиметь хотите? С мам одиночек, малоимущих, стариков? Горбыль 6000, 9000! За мусор такие деньги брать… На пилорамах его где бесплатно отдают, где за символическую плату. И валежник с 2020 года можно в лесу собирать. Давайте этим упырям в человеческом обличии бой дадим, - призвал улан-удэнец.
Он предложил создать call-центр. В отряд могут вступить волонтёры, а также владельцы грузовиков. Перед тем, как оказать помощь нуждающимся, активисты будут выезжать к ним для проверки.
Также активист предложил обратиться к деревенским торговцам дровами, торговле которых мешают городские частники.
- Соцзащита вообще зачем нужна? Вычисляйте малоимущие семьи, одиноких стариков и инвалидов. Кому нужна помощь. Киньте клич, кто и чем может помочь. У вас, люди, до первых снегов время есть. Давайте организовываться, а то люди будут от обморожения умирать. Как недавняя история с девочкой которая дома конечности обморозила, - заключил добавил организатор.
Вероятно, автор вспомнил историю, которая произошла в январе прошлого года. В Улан-Удэ едва не замёрзли две маленькие дети, которых мать малышек оставила дома без еды. Дети были изъяты из семьи.
В комментариях многие поддержали и одобрили идею благотворительной организации:
«Это офигенная идея, кстати, я уже тоже думала создать группу волонтёров, людей реально жалко»,
«Могу создать такую группу, пишите в личные сообщения, кто хочет быть благотворителем и те, кто нуждается. В вайбер можно создать. Вместе мы сила»,
«Я готов руками помочь, сам втридорога покупал дрова в этом год»,
«Вот и нужно дружно, каждому помочь».
Некоторые в комментариях рассказали печальные истории покупки дров. Так, местная жительница поделилась: «Я вот, например, уже неделю не могу купить дрова, потому что денег у меня 6500, за такую сумму тяжело найти, а если и найдёшь, то в центр не возят. Я вообще не знаю, что делать, бюджет ограничен и, конечно же, дети имеются, за них больше всех переживаю. Досточки, которые старший сын наломал, не очень уже спасают. Может есть у кого знакомые, кто может привезти дров в центр на 6000 или в рассрочку. Тоже сижу и не знаю, куда обратиться»,
Другая подписчица рассказала об угрозах со стороны перекупщиков: «Я сейчас с коллегой разговаривала, её брат дрова возит. Так вот, ему пригрозили колеса проколоть, если цену ниже 10 тысяч поставит. Вот такие вот дела. Всё это сговор именно перекупов».
Неравнодушные люди уже создали чат в мессенджере Viber, где обсуждают возможные варианты оказания помощи.
Улан-удэнцы объединяются для решения «дровяной» проблемы
Общество, Фото:
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