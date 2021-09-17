Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами

Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен
16 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провёл прямой эфир в социальных сетях. От жителей республики поступило свыше 6 тысяч вопросов. Одномоментно прямой эфир главы РБ смотрело порядка 1337 участников, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.
- К сожалению, на большую часть вопросов не успел ответить. Но они для того, чтобы поработать с ними дальше. Сейчас вопросы будем расписывать по исполнителям: министерствам и районам. Но есть такие, наиболее актуальные вещи, которые надо срочно решать, и на более долгую перспективу. Большее число вопросов по дорогам и по работе общественного транспорта, ценам на дрова. Приоритеты уже понятны, – заявил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии рассказал о том, что обращения жителей в социальных сетях об увеличении цен на дрова правительство уже анализирует и разрабатывает решения.
- Да, уважаемые земляки, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. То есть у нас есть определённые трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объёме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разах. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам. Мы договорились, что в городе будут выделены отдельные площадки, я надеюсь, что буквально на следующей неделе и город выделит площадки со свободным доступом. Тут же ещё другая ситуация: товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача не допустить этого злоупотребления. Здесь, повторюсь, объективной причины такого повышения цен на дрова нет. Очень серьёзный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого, кроме желания заработать, – отметил глава Бурятии.
Во время прямого эфира поступил также вопрос о пересмотре мер поддержки для льготников, которым предоставляются дрова:
- Почему твёрдое топливо для инвалидов выдаётся один раз в год по 6 тыс. рублей? Я сама инвалид детства, пенсия 16 тыс. руб. Цена на дрова растёт каждый год. Как я должна купить дрова, скажите, пожалуйста? - написала жительница г. Улан-Удэ.
Алексей Цыденов поручил министерству социальной защиты населения проработать данный вопрос и разработать решения:
- Татьяна Александровна, с учётом роста цен на дрова я прошу отдельно вернуться к вопросу по льготным категориям, которые у нас доплату по дровам получают. Давайте рассмотрим: либо увеличение доплаты, либо мы как-то сами эти дрова находим по нормальной цене. Но крайний вопрос давайте отработаем, – обратился глава Бурятии к министру социальной защиты.
Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители надеются, что название «Президентский» всё же не утвердят
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Награждён начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен
В Улан-Удэ планируют создать отдельные площадки для продажи дров
Алексею Цыденову задали вопрос, когда уберут приют в посёлке Забайкальский
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых
Пользователи назвали её «байкальской русалкой»
Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир
Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы
Победители получат премии в размере 45000 рублей
В столице осадков не ожидается
Женщинам вручат «Патриаршие знаки материнства» II степени
Также в регионе установили светящиеся кольца-качели
Эстафету принял Кабанский район