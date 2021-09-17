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Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами

Глава Бурятии поручил проработать вопрос с дровами
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен

16 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провёл прямой эфир в социальных сетях. От жителей республики поступило свыше 6 тысяч вопросов. Одномоментно прямой эфир главы РБ смотрело порядка 1337 участников, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Бурятии.

- К сожалению, на большую часть вопросов не успел ответить. Но они для того, чтобы поработать с ними дальше. Сейчас вопросы будем расписывать по исполнителям: министерствам и районам. Но есть такие, наиболее актуальные вещи, которые надо срочно решать, и на более долгую перспективу. Большее число вопросов по дорогам и по работе общественного транспорта, ценам на дрова. Приоритеты уже понятны, – заявил Алексей Цыденов.

Глава Бурятии рассказал о том, что обращения жителей в социальных сетях об увеличении цен на дрова правительство уже анализирует и разрабатывает решения.

- Да, уважаемые земляки, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. То есть у нас есть определённые трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объёме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разах. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам. Мы договорились, что в городе будут выделены отдельные площадки, я надеюсь, что буквально на следующей неделе и город выделит площадки со свободным доступом. Тут же ещё другая ситуация: товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача не допустить этого злоупотребления. Здесь, повторюсь, объективной причины такого повышения цен на дрова нет. Очень серьёзный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого, кроме желания заработать, – отметил глава Бурятии.

Во время прямого эфира поступил также вопрос о пересмотре мер поддержки для льготников, которым предоставляются дрова:
- Почему твёрдое топливо для инвалидов выдаётся один раз в год по 6 тыс. рублей? Я сама инвалид детства, пенсия 16 тыс. руб. Цена на дрова растёт каждый год. Как я должна купить дрова, скажите, пожалуйста? - написала жительница г. Улан-Удэ.

Алексей Цыденов поручил министерству социальной защиты населения проработать данный вопрос и разработать решения:
- Татьяна Александровна, с учётом роста цен на дрова я прошу отдельно вернуться к вопросу по льготным категориям, которые у нас доплату по дровам получают. Давайте рассмотрим: либо увеличение доплаты, либо мы как-то сами эти дрова находим по нормальной цене. Но крайний вопрос давайте отработаем, – обратился глава Бурятии к министру социальной защиты.
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