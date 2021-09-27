 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 сентября

26 сентября

Популярное

В Бурятии требуют решений по снижению цен на дрова

В Бурятии требуют решений по снижению цен на дрова
Экономика,  Фото:pixabay.com
Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале

На сессии Народного Хурала Бурятии депутат Иннокентий Вахрамеев поднял волнующую жителей тему высоких цен на дрова и уголь. По мнению Вахрамеева, вопрос уже назрел для обсуждения.

- Нам необходимо быстро очень обсудить и принять какие-то решения для снижения этой стоимости. Отопительный сезон уже начался, и людям очень тяжело в финансовом смысле приобретать топливо, - высказался Иннокентий Вахрамеев на «часе заявлений» перед началом сессии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в последние несколько недель жители Бурятии бьют тревогу из-за роста цен на дрова. По словам жителей частного сектора, небольшой микрогрузовик дров уже сейчас стоит 11-12 тысяч рублей. В январе улан-удэнцы ожидают роста цен до 15-ти тысяч. «С такими ценами на дрова в Бурятии проще на кизяк переходить», - грустно шутят улан-удэнцы в соцсетях.

В середине сентября глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проработать вопрос с дровами. По его словам, объективных причины резкого повышения цен нет.

- Да, уважаемые земляки, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. Есть определённые трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объёме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разы. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам, - объяснил Алексей Цыденов.

Он сообщил, что принято решение о выделении в Улан-Удэ отдельных площадок для продажи дров.

- Тут же ещё другая ситуация: товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача не допустить этого злоупотребления. Очень серьёзный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого, кроме желания заработать, – отметил глава Бурятии.
дрова

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии упали продажи алкоголя
В Бурятии упали продажи алкоголя
Экономика, 27.09.2021
Не исключено, что выросли продажи нелегальной алкогольной продукции
В Истоке в Улан-Удэ отремонтировали полкилометра дороги
В Истоке в Улан-Удэ отремонтировали полкилометра дороги
Экономика, 24.09.2021
На ремонт выделили более 4,5 млн рублей
Более 600 соискателей готовы переехать в Бурятию ради работы
Более 600 соискателей готовы переехать в Бурятию ради работы
Экономика, 24.09.2021
Любопытные данные представили аналитики hh.ru
Мэрия Улан-Удэ закупает два автобуса за 23 млн
Мэрия Улан-Удэ закупает два автобуса за 23 млн
Экономика, 24.09.2021
На торги подала заявку компания из Челябинска
Пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9%
Пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9%
Экономика, 23.09.2021
Об этом сообщил глава минтруда
Дорогу в Поселье отремонтировали за 32 млн
Дорогу в Поселье отремонтировали за 32 млн
Экономика, 23.09.2021
Отремонтировали 1,5 км дороги
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
Экономисты рассказали, что сильнее всего подорожает до конца года
Экономика, 22.09.2021
К концу 2021 года ожидается рост цен на овощи, фрукты и гаджеты
Бурятия и Монголия хотят развивать новые торгово-экономические направления
Бурятия и Монголия хотят развивать новые торгово-экономические направления
Экономика, 21.09.2021
Представители сторон поделились планами о совместном сотрудничестве
Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц
Через Бурятию в Монголию за неделю отправили шесть миллионов яиц
Экономика, 21.09.2021
За неделю отправлено более 200 тонн продукции
В Бурятии назвали важный фактор, ускоривший инфляцию
В Бурятии назвали важный фактор, ускоривший инфляцию
Экономика, 20.09.2021
Инфляция в августе ускорилась в немалой степени из-за отпускников
Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей
Экономика, 20.09.2021
За первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений
Улан-Удэ вошёл в число городов с резко подорожавшими «однушками»
Улан-Удэ вошёл в число городов с резко подорожавшими «однушками»
Экономика, 20.09.2021
Улан-Удэ находится почти вровень с Калининградом
В Бурятии за 560 млн построили дорогу на «Щучку»
В Бурятии за 560 млн построили дорогу на «Щучку»
Экономика, 16.09.2021
Ремонт дороги на Щучье озеро вёлся с 2019 года
В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили больше 60 млн
В Бурятии на ликвидацию последствий паводков направили больше 60 млн
Экономика, 15.09.2021
Республиканский штаб по ликвидации последствий подтоплений собирается ежедневно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^