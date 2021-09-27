В Бурятии требуют решений по снижению цен на дрова

Вопрос подорожавших дров подняли в Народном Хурале
На сессии Народного Хурала Бурятии депутат Иннокентий Вахрамеев поднял волнующую жителей тему высоких цен на дрова и уголь. По мнению Вахрамеева, вопрос уже назрел для обсуждения.
- Нам необходимо быстро очень обсудить и принять какие-то решения для снижения этой стоимости. Отопительный сезон уже начался, и людям очень тяжело в финансовом смысле приобретать топливо, - высказался Иннокентий Вахрамеев на «часе заявлений» перед началом сессии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние несколько недель жители Бурятии бьют тревогу из-за роста цен на дрова. По словам жителей частного сектора, небольшой микрогрузовик дров уже сейчас стоит 11-12 тысяч рублей. В январе улан-удэнцы ожидают роста цен до 15-ти тысяч. «С такими ценами на дрова в Бурятии проще на кизяк переходить», - грустно шутят улан-удэнцы в соцсетях.
В середине сентября глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проработать вопрос с дровами. По его словам, объективных причины резкого повышения цен нет.
- Да, уважаемые земляки, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. Есть определённые трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объёме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разы. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам, - объяснил Алексей Цыденов.
Он сообщил, что принято решение о выделении в Улан-Удэ отдельных площадок для продажи дров.
- Тут же ещё другая ситуация: товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача не допустить этого злоупотребления. Очень серьёзный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого, кроме желания заработать, – отметил глава Бурятии.
В Бурятии требуют решений по снижению цен на дрова
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