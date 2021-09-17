В Улан-Удэ скоро выберут название третьего моста через Уду

В Бурятии до конца сентября определятся с названием строящегося третьего моста через реку Уда. Вопрос о том, когда подведут итоги конкурса на название, задали главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямого эфира.
- Хороший вопрос. Действительно, там же столько предложений было. Давайте на следующей неделе и подведём. Подведём на следующей неделе итоги конкурса по названию третьего моста. Спасибо за напоминание! – ответил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», конкурс на название строящегося моста через Уду проходил с 20 июля по 14 августа. Всего на него прислали 355названий. В середине августа организаторы конкурса огорошили тем, что самым популярным вариантом, по их словам, стал «Президентский мост».
В соцсетях жители Бурятии не поддержали этот вариант. Пользователи активно просят дать любое другое, более нейтральное, название:
«Что да бред?! Он, что, сам его строил?»,
«Давайте ещё Улан-Удэ переименуем в Путин. И будет нам «счастье»,
«Давайте хотя бы один мост будет с бурятским названием»,
«Он-то тут при каком? Народный – вот ему название»,
«Тогда его золотом покрыть надо, раз «Президентский»... Сусальным».
Мост через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная будет четырёхполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров. Строительная высота пролётного строения с учётом покрытия проезжей части составит 2864 мм. Мост будет освещен, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, планируется благоустройство прилегающей территории к мосту и участка под ним.
Строительство моста должно завершиться к 2024 году.