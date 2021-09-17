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В Бурятии цены на дрова назвали спекулятивными

В Бурятии цены на дрова назвали спекулятивными
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ планируют создать отдельные площадки для продажи дров

Главе Бурятии Алексею Цыденову накануне пожаловались на дорогие дрова во время прямого эфира в социальной сети. Пользователь спросил, будут ли увеличены субсидии на твёрдое топливо.

- Да, уважаемые коллеги, очень острая проблема с дровами. И во многом она уже такая спекулятивная на самом деле. То есть у нас есть определённые трудности объективные, что стало меньше лесосеки, она стала дальше. Но дальность лесосеки никак не влияет на то, чтобы в таком объёме росла цена. Она могла немного вырасти в процентах, но не в разах. Мы собирались уже с лесниками, в том числе, и здесь больше вопрос к перекупам. Мы договорились, что в городе будут выделены отдельные площадки, я надеюсь, что буквально на следующей неделе и город выделит площадки со свободным доступом, - сообщил глава Бурятии.

Он отметил, что создаётся искусственное повышение цен на дрова.

- Тут же ещё другая ситуация – товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача – не допустить этого злоупотребления. Здесь, повторюсь объективной причины такого повышения цен на дрова нет. Очень серьёзный вопрос по дровам, будем им внимательно заниматься, скорректируем цену на дрова. В основном она сейчас спекулятивная, ничего другого как желание заработать, - объяснил он.

Жители Бурятии в соцсетях уже давно возмущаются нынешними ценами на топливо. Недавно в паблике «Аноним 03» местный житель поделился, что цена доходит до 40 тысяч за машину.

«Начинается отопительный сезон и происходит какой-то трэш с дровами. Машина стоит сорок тысяч. Сорок тысяч, Карл! Ребята, да вы офонарели! Вы объясните мне неграмотному, откуда такая цена? Чтобы насобирать сухостой и разную ветошь, нужно так же собрать кучу бумаг и инстанций пройти. Чтобы вывезти обрезки, опять нужны бумаги. Обложили со всех сторон. При таком раскладе у людей не останется выхода, как «браконьерничать». Господа парламентарии, дайте людям возможность приготовить себе необходимое количество дров на зиму, без лишней бюрократии».

Ещё один житель Бурятии подтвердил, что видел подобное объявление: «Правда, вчера в группе «Дрова 03» была большая машина дров за 40 т.р.».

Многие пользователи указали, что это скорее исключение из правил, и можно найти дрова дешевле. Впрочем, значительное подорожание цен всё же заметили практически все.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой дрова подорожали едва ли не вдвое – с 6 тысяч рублей до 12-ти за машину.

дрова

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