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Улан-удэнцы заявили о «беспределе» с ценами на дрова

Улан-удэнцы заявили о «беспределе» с ценами на дрова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители столицы Бурятии делятся неприятным опытом покупки дров

В соцсетях разгорелись бурные дискуссии по поводу роста цен на дрова в Улан-Удэ. Жители называют нынешние цены «полным беспределом». Проблема больная, ведь по официальным данным, в столице Бурятии насчитывается более 67 тысяч частных домов. Ещё порядка шести тысяч автономных котельных юридических лиц также отапливаются углём и дровами.

- Обращаюсь к мэру, главе республики, кто проконтролирует цены на дрова. Полный беспредел. Это такой же товар первой необходимости для нашего региона, как хлеб и масло подсолнечное, - поделился местный житель в паблике «Аноним 03».

Другой улан-удэнец приводит наглядный пример. По его словам, на остановке «ВАИ» дрова из небольшого микрогрузовика, куда войдёт не более четырёх кубометров дров, продают за 11-12 тысяч рублей. Покупатель взывает к совести продавцов. «Как будут выживать пенсионеры и матери-одиночки?» - задаётся он вопросом.

Местные жители рассказывают, что на том же «ВАИ» в 2019 году машина дров стоила в среднем 6 или 6,5 тысяч рублей максимум. Так что нынешняя средняя цена в 12 тысяч означает двухзначный рост.

«И их никто не контролирует, они считают, что умнее всех и никто никуда не денется, придёт и купит», - добавил другой улан-удэнец. Он призывает не поддерживать подобные цены рублём и искать другие варианты. К примеру, в Поселье было объявление о продаже УАЗика дров за 7 тысяч рублей.

Кроме того, много в городе недобросовестных продавцов. Местный житель поделился печальным опытом покупки 30 декабря у частника на проспекте Автомобилистов. Эта точка известна как раз продажами дров.

- Наскреб последние деньги, занял у друга и т.д. В общем, дрова нужны были срочно моей сестре и тете, а у сестры ребенок совсем маленький, семь месяцев. Приехал, смотрю, а там всего три грузовичка стоят. Подхожу к синему грузовичку – самосвал двухтонник, номер, правда, не заметил, там груженный был лиственницей. Посмотрел, вроде, нормальные дрова, спрашиваю у него: «Ну что, дрова нормальные сухие?» Он мне: «Да-да, хорошие, сухие». В общем, поверил на слово, с виду показался хорошим, вызывающим доверия человеком. Цена аж 9 тысяч. Ладно, купил. Потом, когда начал разбирать кучу, там почти половина оказалась горельником! Ладно, горельник, когда начал рубить, она оказалась вообще сырой-пресырой! Вчера, позавчера, видать, напиленное в лесу! Вообще топить невозможно оказалось, не горит, только тлеет три часа и тепла ноль! А в доме маленький ребенок, не дай бог, заболеет! Звонил ему три дня, вообще трубку не берет, на месте не оказалось, загасился. Оказался бессовестным, бесстыжим аферюгой!!! Если ты узнал себя! То лучше выходи на связь, бессовестный, наглый лжец! Почему из-за тебя должны страдать ни в чем не повинные люди? Маленький ребенок и женщины! Если не заберешь те свои недодрова и не привезешь нормальные, то придется обращаться в соответствующие органы! Я тебя предупредил, нечего прятаться, все равно найдем! В общем, народ будьте бдительны, когда будете выбирать дрова! Недобросовестных торговцев очень много, - рассказал горожанин.

Другие улан-удэнцы делятся похожими историями неудачных покупок дров – очень часто с самосвалов.

- Когда машину выгружают вручную, покупатель всегда видит и сможет контролировать разгрузку и какие дрова в середине машины. А самосвал вы не сможете. Продавец поднял борт, уронил дрова на землю и, как правило, сразу требует деньги, попутно начинает закрывать борт, собирать веревки (стяжки)... И вы, как правило (большая часть населения), даже не смотрите на дрова. Отдаете деньги и остаетесь то с сырыми дровами, то с горельниками, то не с той древесиной... – рассказал человек, причастный к этому бизнесу. 
дрова
 
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