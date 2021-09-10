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В Бурятии назвали самые частые нарушения маршрутчиков

В Бурятии назвали самые частые нарушения маршрутчиков
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В республике подвели итоги операции «Автобус»

С 26 августа по 4 сентября в Бурятии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением проверили и досмотрили 857 автобусов. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 298 водителей, из них в 87 случаях водители трудились по лицензии на перевозочную деятельность.

Камерами фото-видеофиксации зафиксировано 293 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов.

- Проведённый анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали правилами перевозки людей (ст. 12.23 КоАП – 29 нарушений). Также выявлялись факты несоблюдения скоростного режима (ст. 12.9 КоАП – 201 нарушение), режима труда и отдыха (ст. 11.23 КоАП – 22 нарушения), нарушение правил проезда пешеходных переходов (ст. 12.18 КоАП – 15 нарушений), управление водителем не имеющего соответствующей категории (ст. 12.7ч.1 КоАП – 9 нарушений), управление водителем в состоянии опьянения 2 (ст. 12.8.ч.1 КоАП), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Имели место нарушения, связанные с управлением транспортных средств при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП - 37 водителей).

Также в рамках мероприятия проведена проверка школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства, а также проверен водительский состав. К административной ответственности привлечено четыре водителя.

По выявленным нарушениям и недостаткам к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов.
автобус

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