В республике подвели итоги операции «Автобус»
С 26 августа по 4 сентября в Бурятии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Сотрудники Госавтоинспекции при надзоре за дорожным движением проверили и досмотрили 857 автобусов. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 298 водителей, из них в 87 случаях водители трудились по лицензии на перевозочную деятельность.
Камерами фото-видеофиксации зафиксировано 293 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов.
- Проведённый анализ показал, что наиболее часто перевозчики пренебрегали правилами перевозки людей (ст. 12.23 КоАП – 29 нарушений). Также выявлялись факты несоблюдения скоростного режима (ст. 12.9 КоАП – 201 нарушение), режима труда и отдыха (ст. 11.23 КоАП – 22 нарушения), нарушение правил проезда пешеходных переходов (ст. 12.18 КоАП – 15 нарушений), управление водителем не имеющего соответствующей категории (ст. 12.7ч.1 КоАП – 9 нарушений), управление водителем в состоянии опьянения 2 (ст. 12.8.ч.1 КоАП), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Имели место нарушения, связанные с управлением транспортных средств при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ч.1 ст. 12.5 КоАП - 37 водителей).
Также в рамках мероприятия проведена проверка школьных автобусов на соответствие конструкции, технического состояния и оборудования транспортного средства, а также проверен водительский состав. К административной ответственности привлечено четыре водителя.
По выявленным нарушениям и недостаткам к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц, ответственных за выпуск на линию и эксплуатацию автобусов.
В Бурятии назвали самые частые нарушения маршрутчиков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Драгоценный минерал нефрит с каждым годом становится всё более популярным и востребованным на рынке ювелирных изделий
От призового места представителя Бурятии разделили несколько секунд
Мэргэн Шоно превратился в «молочную» речку из-за химической реакции
Эксперимент провели юные лесники
В республике подвели итоги операции «Автобус»
Необычное действо прошло на территории стадиона Иволгинского дацана
Раньше мероприятие проводилось на площади перед театром
Молодой человек всё это время находился у друга
Осуждённые к обязательным работам трудятся на благоустройстве
Читатели узнают о тайнах, которые спрятаны в городских домах и улицах
За счёт средств мецената была сделана техэкспертиза заброшенного здания, в котором планируется открыть зал
Молодая мама надеется на реакцию городских властей
Пока тепло получили менее половины всех многоквартирных домов города
Результаты будут предоставлены в ближайшее время
В колонии-поселении проходит акция «Жизнь»