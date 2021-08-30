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Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку

Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку
Общество,  Фото:pexels.com
Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию

Житель города Северобайкальск эксплуатировал лодку с мотором, не прошедшую техническое освидетельствование. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к правонарушителю о запрете эксплуатации моторной лодки до проведения её освидетельствования на годность к плаванию.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, запретив мужчина самому эксплуатировать судно и передавать его другим лицам проведения освидетельствования на годность к плаванию.

Решение суда в законную силу не вступило.


транспортная прокуратура

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