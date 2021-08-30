Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку

Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию
Житель города Северобайкальск эксплуатировал лодку с мотором, не прошедшую техническое освидетельствование. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В этой связи прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к правонарушителю о запрете эксплуатации моторной лодки до проведения её освидетельствования на годность к плаванию.
Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, запретив мужчина самому эксплуатировать судно и передавать его другим лицам проведения освидетельствования на годность к плаванию.
Решение суда в законную силу не вступило.
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