Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку

Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию



Житель города Северобайкальск эксплуатировал лодку с мотором, не прошедшую техническое освидетельствование. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В этой связи прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к правонарушителю о запрете эксплуатации моторной лодки до проведения её освидетельствования на годность к плаванию.



Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, запретив мужчина самому эксплуатировать судно и передавать его другим лицам проведения освидетельствования на годность к плаванию.



Решение суда в законную силу не вступило.





