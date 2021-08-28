Ещё 95 жителей Бурятии заразились коронавирусом

Число госпитализированных больных за сутки не изменилось
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 95 человек. Из них 47 в Улан-Удэ.
Заболеваемость по-прежнему остаётся примерно на одном уровне – меньше 100, но больше 90. Для сравнения, вчера заболели 95 человек, позавчера их было 99, до этого 96, 95, 96, 97, 98 соответственно. Ровно неделю назад, 21 августа, впервые за долгое время суточный прирост опустился ниже отметки «100». До этого такие показатели фиксировались только в начале июня, на фоне тогдашнего разрастания третьей волны коронавируса.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии достигло 56 138. Из них 49% (27 402) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время победили коронавирус 48 965 жителей Бурятии. За последние сутки выздоровели 34 пациента, ещё 72 человека дополнительно сняли с наблюдения.
Умерли за сутки двое больных коронавирусом. По информации оперштаба, один из был старше 65 лет, другой младше этого возраста.
За всё время от COVID-19 в Бурятии умерли 1773 человека.
В стационарах республики сегодня получают лечение 379 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных не изменилось.
В отделениях реанимации находится 51 пациент (на двое меньше, чем днём ранее). Из них только 26 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 27 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 541 койка: занято – 379, свободно – 162 койки. Занятость коечного фонда составляет 70 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1224 человека. За сутки таких больных стало меньше на семь человек.
Число контактных лиц – 7246 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил провести проверку по поводу подпольных вечеринок в Улан-Удэ. Особую тревогу вызывает информация, что за посетителями закрывают двери, не выпускают на улицу, а место для курения находится внутри здания.
30% учащихся улан-удэнской школы №8, где на сегодня обучение ведётся в три смены, будут учиться дистанционно. Ещё в двух школах №19 и 44, где имеется переуплотнённость учащихся, обучение всё же будет идти в очном формате.
Поход за молоком для жителя Бурятии, который должен был соблюдать самоизоляцию, обернулся штрафом.
В Улан-Удэ по-прежнему штрафуют безмасочников на общественном транспорте.
Ещё 95 жителей Бурятии заразились коронавирусом
Общество, Фото:
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